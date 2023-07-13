كيف حقق الأهلي لقب الدوري المصري 2022-2023؟

بلال محمد
Ahly Al Masry Egypt Premier League 10082022Al-Ahly Twitter
الأهليالدوري المصري الممتازقراءات طويلة

كيف حقق الأهلي لقب الدوري المصري، بعدما فشل في تحقيق اللقب في آخر موسمين....

يقدم الأهلي مستويات مميزة هذا الموسم تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، واقترب من تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائنه في آخر موسمين.

وينفرد الأهلي بصدارة الترتيب هذا الموسم، ويسعى لمواصلة نجاحاته بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري وكأس مصر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على عدد النقاط التي يحتاجها الأهلي للفوز بلقب الدوري المصري للمرة 43 في تاريخه.

جدول مباريات الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 2022-2023

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الأهلي302460588+5078
2بيراميدز3220755122+2967
3الزمالك3317885034+1659
4فيوتشر33151353422+1258
5المصري32111473432+247
6المقاولون العرب3391773429+544
7الاتحاد33127143539-443
8إنبي33126153340-742
9فاركو33914102932-241
10سموحة33912123543-839
11سيراميكا كليوباترا33716103131037
12الإسماعيلي33813123137-637
13البنك الأهلي33812133440-636
14طلائع الجيش33812133141-1036
15أسوان3389162941-1233
16غزل المحلة3389162545-2033
17الداخلية33614132841-1332
18حرس الحدود3249191843-2521

كيف حقق الأهلي لقب الدوري المصري 2022-2023؟

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 78 نقطة بعد لعب 30 مباراة، وبفارق 11 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي لعب 32 مباراة.

ونجح الأهلي في الفوز بـ 24 مباراة، وتعادل في ست مباريات ولم يتذوق طعم الخسارة ولا مرة حتى الآن، بينما سجل 58 هدفًا واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.

يتبقى للأهلي أربع مباريات حتى نهاية المسابقة، وبعد هزيمة بيراميدز في الجولة 33 أمام سيراميكا كليوباترا أصبح المارد الأحمر بطلاً للدوري المصري رسمياً بغض النظر عن نتيجة باقي مبارياته المؤجلة.

ما هي المباريات المتبقية للأهلي في الدوري المصري 2022-2023؟

الجولة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

18

الأهلي - الإسماعيلي

الأربعاء 5 يوليو 2023،
20:30 مصر والسعودية

1-0

برج العرب

21

الاتحاد السكندري - الأهلي

السبت 8 يوليو 2023،
19:00 مصر والسعودية

2-0

برج العرب

24

فيوتشر - الأهلي

الأحد 2 يوليو 2023،
20:30 مصر والسعودية

0-0

السلام

28

بيراميدز - الأهلي

الأحد 23 يوليو 2023،
20:30 مصر والسعودية

-

الدفاع الجوي

30

المصري - الأهلي

الخميس 27 يوليو 2023،
19:00 مصر والسعودية

-

برج العرب

31

الأهلي - الزمالك

الخميس 13 يوليو 2023،
20:30 مصر والسعودية

1-4

القاهرة الدولي

32

الأهلي - البنك الأهلي

الخميس 29 يونيو 2023،
21:30 مصر والسعودية

0-3

القاهرة الدولي

33

الأهلي - حرس الحدود

الأربعاء 19 يوليو 2023،
20:30 مصر والسعودية

-

القاهرة الدولي

34

المقاولون العرب - الأهلي

الأحد 16 يوليو 2023،
19:00 مصر والسعودية

-

المقاولون العرب