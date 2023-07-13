كيف حقق الأهلي لقب الدوري المصري، بعدما فشل في تحقيق اللقب في آخر موسمين....

يقدم الأهلي مستويات مميزة هذا الموسم تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، واقترب من تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائنه في آخر موسمين.

وينفرد الأهلي بصدارة الترتيب هذا الموسم، ويسعى لمواصلة نجاحاته بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري وكأس مصر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على عدد النقاط التي يحتاجها الأهلي للفوز بلقب الدوري المصري للمرة 43 في تاريخه.

جدول مباريات الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 2022-2023

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 30 24 6 0 58 8 +50 78 2 بيراميدز 32 20 7 5 51 22 +29 67 3 الزمالك 33 17 8 8 50 34 +16 59 4 فيوتشر 33 15 13 5 34 22 +12 58 5 المصري 32 11 14 7 34 32 +2 47 6 المقاولون العرب 33 9 17 7 34 29 +5 44 7 الاتحاد 33 12 7 14 35 39 -4 43 8 إنبي 33 12 6 15 33 40 -7 42 9 فاركو 33 9 14 10 29 32 -2 41 10 سموحة 33 9 12 12 35 43 -8 39 11 سيراميكا كليوباترا 33 7 16 10 31 31 0 37 12 الإسماعيلي 33 8 13 12 31 37 -6 37 13 البنك الأهلي 33 8 12 13 34 40 -6 36 14 طلائع الجيش 33 8 12 13 31 41 -10 36 15 أسوان 33 8 9 16 29 41 -12 33 16 غزل المحلة 33 8 9 16 25 45 -20 33 17 الداخلية 33 6 14 13 28 41 -13 32 18 حرس الحدود 32 4 9 19 18 43 -25 21

كيف حقق الأهلي لقب الدوري المصري 2022-2023؟

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 78 نقطة بعد لعب 30 مباراة، وبفارق 11 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي لعب 32 مباراة.

ونجح الأهلي في الفوز بـ 24 مباراة، وتعادل في ست مباريات ولم يتذوق طعم الخسارة ولا مرة حتى الآن، بينما سجل 58 هدفًا واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.

يتبقى للأهلي أربع مباريات حتى نهاية المسابقة، وبعد هزيمة بيراميدز في الجولة 33 أمام سيراميكا كليوباترا أصبح المارد الأحمر بطلاً للدوري المصري رسمياً بغض النظر عن نتيجة باقي مبارياته المؤجلة.

ما هي المباريات المتبقية للأهلي في الدوري المصري 2022-2023؟