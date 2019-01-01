كيف جاء تصويت رونالدو وميسي والقادة لاختيار الأفضل؟

مفاجأة في اختيارات كريستيانو رونالدو

بدأت وسائل الإعلام وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف ترتيب أصوات قادة منتخبات العالم لاختيار القائمة المختصرة لأفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا.

وتوج البرغوث ليونيل ميسي بجائزة "الأفضل"، للمرة السادسة في تاريخه، متفوقًا على الغريم التقليدي كريستيانو رونالدو، وكذلك على قائد المنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي فاز مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من محتكري الجوائز الفردية في العقد الأخير.

وبحسب ما هو متداول، فإن أصوات عريس احتفال مسرح "لا سكالا" التاريخي، ذهبت لساديو ماني كمرشحه الأول للجائزة، ثم كريستيانو رونالدو في المركز الثاني ويليه الوافد الجديد على الكاتلان فرينكي دي يونج، بينما صاروخ ماديرا، فلم يُدرج اسم ليو في قائمته المختصرة، باختيار ما تياس دي ليخت، فرينكي دي يونج وكيليان مبابي على التوالي.

وبالنظر إلى فان دايك، فقد أعطى صوته لميسي على زميليه في "أنفيلد روود" محمد صلاح وساديو ماني، تمامًا كما فعل هاري كين، الذي وقع اختياره على ليو وخلفه فان دايك وكريستيانو في المركزين الثاني والثالث، وأيضًا رياض محرز صوّت للنجم الأرجنتيني على حساب صلاح وماني.

ميسي وكريستيانو معًا في تشكيلة الموسم للمرة ال13 على التوالي 🐐🐐



تاريخ كرة القدم يمكن اختزاله في هذين الاثنين.. ✨ pic.twitter.com/biBxApZo3E — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

وبالنسبة للأصوات التي ذهبت لرونالدو، جاء أبرزها من كيليان مبابي، بوضعه في اختياره الأول ثم دي يونج والثالث صلاح، وأيضًا لوكا مودريتش، انحاز لزميل الأمس على حساب الجالاكتيكوس الجديد إدين هازارد وميسي، وكذلك رداميل فالكاو صوّت لرونالدو ثم ميسي وفان دايك.