كيف تفاعل جمهور الهلال مع قميص الموسم الجديد؟

تباين واضح في الآراء

أظهرت ردود الأفعال على الصورة المسربة لقميص نادي الهلال الجديد، حالة من عدم الرضا من قبل الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمجرد انتشار الصورة، التي يُقال إنها من كواليس إعلان طقم الزعيم الجديد، تسابق كثير من عشاق النادي قبل ألد خصومه، في السخرية من القميص، إذ اعتبره البعض أشبه بأوراق جرائد الصحف، والبعض الآخر انتقد كثرة الإعلانات في مقدمة القميص.

لكن في الوقت ذاته، أشاد بعض المتابعون بالقميص، منهم أنصار وصيف الدوري الموسم الماضي، ومنهم أيضًا مشجعي أندية أخرى، من باب أنه لا يوجد ما يدعو لحملة السخرية الكبيرة على شكل القميص.

والمعروف أن الهلال وقع مع شركة "إس تيم" في بداية الصيف، لتكون المسؤولة عن تصنيع قمصان النادي في الفترة القادمة.

💢وعلى الرغم من تأهل الأندية السعودي في أكثر من مرة إلى المباراة النهائية، إلا أن الفوز كان حليف أندية شرق آسيا، التي تُسيطر على اللقب خلال السنوات الأخيرة.



وفيما يلي نستعرض لكم تاريخ مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا👇 pic.twitter.com/mkZaveQsIP — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 30, 2019

الجدير بالذكر أن الأزرق العاصمي سيفتتح موسمه الجديد بمواجهة الأهلي في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، وبعدها سيبدأ الاستعداد لمباراته الافتتاحية في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بلقاء في المتناول ضد أبها، سيستضيفه ملعب "جامعة الملك سعود" يوم الجمعة الموافق الـ23 من أغسطس المقبل.