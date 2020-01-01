كيف تعامل نجوم ريال مدريد مع نبأ رحيل ميسي من برشلونة؟

رد فعل متوقع..

حالهم كحال أغلب الناس في العالم، اعترت الصدمة وجوه لاعبي ريال مدريد عند معرفتهم لنبأ نية ليونيل ميسي مغادرة برشلونة هذا الصيف.

وكان ميسي قد أرسل رسالة عبر الفاكس يوم الثلاثاء إلى إدارة برشلونة يطلب فيها بصورة رسمية إلغاء التعاقد من طرف واحد.

انتشر الخبر في أرجاء العالم كله، ووصل إلى الغريم التقليدي، ريال مدريد، وبدأ لاعبو النادي الملكي في التحدث عبر تطبيق واتس آب حول هذه القضية.

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وبحسب ما أوردته شبكة "ESPN" فإن الشك قد تمكن من لاعبي الريال بعد الخبر، فلم يقتنعوا أن الأمر حقيقي وقالوا أنه مجرد شائعة.

في النهاية، خضع الجميع إلى الأمر الواقع وهو أن الليو يريد مغادرة كامب نو، على أن تكون وجهته المقبلة بحسب جميع الصحف إلى مانشستر سيتي.

ودخل باريس سان جيرمان في الآونة الأخيرة على خط المهتمين بالظفر بصاحب الـ33 عامًا، لكن والد ميسي أكد لليوناردو أنه حسم اختياره وقرر الذهاب إلى ملعب الاتحاد.

يذكر أن اسم ريال مدريد قد خرج في بعض التقارير غير المؤكدة ضمن الطامحين في ضم ميسي، بيد أن هذه الأقاويل لم تعدو كونها شائعات لا أساس لها من الصحة.