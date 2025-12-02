كيف تشاهد مباريات دوري جوّي النخبة 2025-2026 مجانًا؟

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا "دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًا" ضمن خطة تطويرية متكاملة للشباب. وتحظى البطولة برعاية من STC لموسمين كاملين انطلاقًا من 2025-2026.

اعتمد المشروع في يناير 2025، ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

ويعتمد نظام التأهل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا، حيث يتأهل الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى النادي الأكثر تميزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

وتقام المنافسات على مرحلتين:

مرحلة الدوري: ويتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من فرق دوري روشن و6 من فرق دوري يلو) ويخوض كل فريق 20 مباراة موزعة بين 10 على أرضه و10 خارج أرضه بنظام النقط.

مرحلة التصفيات: وتتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي، بينما تتنافس الفرق من المركز الخامس إلى المركز الثاني عشر في ملحق يؤهل الأربعة فرق المتبقية إلى ربع النهائي، وتستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب حتى الوصول للمباراة النهائية وتحديد البطل.

ويرصد جول في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباريات دوري جوّي النخبة 2025-2026 وطرق المشاهدة عبر الإنترنت ..

ما القنوات الناقلة لمباريات دوري جوّي النخبة 2025-2026؟

سوف يتم نقل مباريات دوري جوّي النخبة 2025-2026 بشكل مجاني تمامًا عبر تطبيق stc tv.

كل ما عليك فقط هو الدخول إلى تطبيق stc tv والمشاهدة مجانًا.

كيف تشاهد مباريات دوري جوّي النخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

بمجرد تحميل تطبيق stc tv تستطيع مشاهدة أي مباراة في دوري جوّي النخبة 2025-2026