ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان في أمم إفريقيا 2021؟

يستقبل ملعب أحمدو أهيدجو قمة وادي النيل، بين مصر والسودان، والتي تقام لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة بالكاميرون، والتي تعد مصيرية وحاسمة لمشوار المنتخبين العربيين في البطولة.

ويتصدر منتخب نيجيريا ترتيب فرق المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا 2021 برصيد ست نقاط، ويأتي خلفه المنتخب المصري برصيد ثلاث نقاط، فيما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويتفوق على منتخب السودان الرابع بفارق الأهداف فقط.

منتخب مصر افتتح كأس أمم إفريقيا بالخسارة أمام نيجيريا بهدف دون رد، لكنه أعاد إحياء حظوظه بالفوز على غينيا بيساو في الجولة الثانية بهدف نظيف.

أما منتخب السودان، فقد بدأ مشواره بالتعادل سلبيًا أمام غينيا بيساو، قبل الخسارة في الجولة الثانية أمام نيجيريا بنتيجة 3-1.

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة مصر والسودان؟

موعد مباراة مصر والسودان في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2021 هو يوم الأربعاء 19 يناير 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان؟

تذاع مباريات أمم إفريقيا 2021 على قنوات beIN SPORTS الناقل الحصري لمباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال الباقة المخصصة لها beIN SPORTS HD MAX.

من المنتظر أن تُنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD MAX 1.

مباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مصر - السودان الأربعاء 19 يناير 2022،

21:00 مصر، 22:00 مكة المكرمة beIN SPORTS HD MAX 1 أحمدو أهيدجو

كيف تتابع مباراة مصر والسودان عبر الإنترنت؟

إن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.