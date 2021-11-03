كيف تشاهد مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي 2022؟

يحل نادي ضمك ضيفًا على الهلال في الملعب الرديف بستاد الأمير فيصل بن فهد في الجولة 11 من الدوري السعودي 2021-22.

تعادل الزعيم في مباراته الأخيرة مع الأهلي إيجابيًا بهدفٍ لمثله، ليصبح رصيده 16 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وله مباراتين مؤجلتين.

يقدم نادي ضمك بداية موسم استثنائي حتى الآن، فقبل الجولة العاشرة كان في الصدارة برصيد 18 نقطة، لكنه تراجع للمركز الثالث بعد فوز الاتحاد والشباب على الحزم والطائي على الترتيب، وتنتظره مباراة صعبة ضد الاتفاق في ذات الجولة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معًا كيف يمكنك متابعة مباراة الهلال وضمك على التلفزيون أو عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الهلال وضمك؟

موعد مباراة الهلال وضمك هو يوم الخميس 4 نوفمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر.

المباراة الموعد الملعب الهلال - ضمك الخميس 4 نوفمبر 2021،

17:50 السعودية، 16:50 مصر رديف ستاد الأمير فيصل بن فهد

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك؟

تقوم قناة SSC بنقل مباراة الهلال ضد ضمك عبر شاشتها بتقنية HD بصورة مشفرة.

ويمكن أيضًا متابعة المباراة مفتوحة على قناة SSC ولكن ستكون بتقنية SD.

المباراة القنوات الناقلة الهلال - ضمك SSC

كيف تتابع مباراة الهلال وضمك عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد ضمك مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.