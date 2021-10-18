تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وكيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

تحبس جماهير كرة القدم الآسيوية بشكل عام، والسعودية بشكل خاص أنفاسها استعدادًا لمباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة، والتي تجمع بين الغريمين الهلال والنصر السعوديان.

الهلال قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة، على حساب برسيبوليس الإيراني بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف دون رد في ربع النهائي.

أما النصر فقد حقق فوزًا كبيرًا على الوحدة الإماراتي في الدور ربع النهائي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معكم كيف يمكنكم مشاهدة قمة الهلال والنصر على التلفزيون وكذلك عبر الإنترنت.

ما هو موعد مباراة الهلال والنصر؟

موعد مباراة الهلال والنصر هو يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، الموافق 13 ربيع الأول 1443 هجريًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

المباراة الموعد الملعب الهلال - النصر الثلاثاء 19 أكتوبر 2021،

13 ربيع الأول 1443،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات مرسول بارك

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر دوري أبطال آسيا 2021؟

يمكنك متابعة مباراة الهلال والنصر في نصف هائي دوري أبطال آسيا داخل المملكة العربية السعودية عبر شبكة قنوات SSC، وتحديدًا قناة SSC 7 HD.

كما تذاع المباراة عبر قناة Abu Dhabi Sports Asia 1، وقناة Alrabiaa Sport العراقية.

المباراة القنوات الناقلة الهلال - النصر SSC 7 HD, Abu Dhabi Sports Asia 1, Alrabiaa Sport

كيف تشاهد مباراة الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا 2021 على الإنترنت؟

سوف تنقل مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عبر القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع يوتيوب.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.