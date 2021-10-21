كيف تشاهد مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي 2022؟

نستعرض سويًا في هذا الموضوع القنوات الناقلة لقمة الهلال أمام الرائد في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين..

بعد عودته المظفرة من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، يعود الهلال إلى بطولة الدوري السعودي، حيث يستضيف الرائد في الجولة التاسعة من منافسات موسم 2021-2022.

الهلال تمكن في آخر مبارياته من الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف وحيد، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليعود "الزعيم" إلى محاولة استعادة اللقب القاري.

أما على مستوى الدوري السعودي، فتعود آخر مباريات الهلال إلى الجولة السابعة، حين تعادل مع الحزم بهدف لكل فريق، ليحتل "الزعيم" المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة.

على الجانب الآخر، فإن الرائد خسر مباراته الأخيرة في الدوري السعودي أمام الفيحاء بهدف نظيف، ليحتل المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معًا كيف يمكنك متابعة مباراة الهلال والرائد على التلفزيون أو عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الهلال والرائد؟

موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرائد هو السبت 23 أكتوبر 2021، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 مساءً بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.

المباراة الموعد الملعب الرائد - الهلال السبت 23 أكتوبر 2021،

20:00 السعودية، 19:00 مصر الأمير فيصل بن فهد

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد؟

تقوم قناة SSC1 بنقل مباراة الهلال والرائد عبر شاشتها بتقنية HD بصورة مشفرة.

ويمكن أيضًا متابعة المباراة مفتوحة على قناة SSC1 ولكن ستكون بتقنية SD.

المباراة القنوات الناقلة الرائد - الهلال SSC1

كيف تتابع مباراة الهلال والرائد عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والرائد مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.