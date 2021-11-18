كيف تشاهد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2022؟

يحل نادي الرائد ضيفًا على نادي النصر على ملعب مرسول بارك في الجولة 12 من الدوري السعودي 2021-2022.

خسر النصر آخر مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي كانت الكلاسيكو ضد الشباب، ليتراجع للمركز التاسع برصيد 13 نقطة.

أما الرائد فقد انتصر بالأربعة على الطائي في الجولة الأخيرة، وصعد للمركز الخامس برصيد 17 نقطة.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معًا كيف يمكنك متابعة مباراة النصر والرائد على التلفزيون أو عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة النصر والرائد؟

موعد مباراة النصر ضد الرائد هو السبت 20 نوفمبر 2021 على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 7:40 مساءً بتوقيت السعودية، 6:40 بتوقيت مصر..

المباراة الموعد الملعب النصر- الرائد السبت 20 نوفمبر 2021،



19:40السعودية، 18:40مصر مرسول بارك

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد؟

تقوم قناة SSC1 بنقل مباراة النصر والرائد عبر شاشتها بتقنية HD بصورة مشفرة.

ويمكن أيضًا متابعة المباراة مفتوحة على قناة SSC1 ولكن ستكون بتقنية SD.

المباراة القنوات الناقلة الرائد - النصر SSC1

كيف تتابع مباراة النصر والرائد عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والرائد مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.