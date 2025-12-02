كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي مجانًا في كأس العرب 2025؟

يستهل المنتخب السعودي، “الأخضر”، مشواره في كأس العرب 2025 بمواجهة ذات طابع خليجي أمام شقيقه العماني، في لقاء يُقام مساء الثلاثاء على إستاد المدينة التعليمية. ويترقّب الجمهور العربي هذه المباراة لما تحمله من ندية وتاريخ طويل بين المنتخبين في مختلف المنافسات الإقليمية.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضم المغرب وجزر القمر، وهي مجموعة قوية تتطلب حضورًا ذهنيًا وتكتيكيًا عاليًا. ويسعى الأخضر لتقديم أداء أفضل من النسخة الماضية، حيث خرج حينها من دور المجموعات بشكل لم يرضِ طموحات جماهيره.

وتأتي مشاركة الأخضر في كأس العرب 2025 ضمن استعداداته المكثفة للمرحلة المقبلة، إذ يهدف إلى الوصول لأفضل جاهزية قبل خوض غمار كأس العالم 2026. كما يستعد المنتخب لاستضافة بطولة كأس آسيا 2027 على أرضه، ما يزيد من أهمية بناء فريق قادر على المنافسة وتقديم صورة مشرّفة في البطولات الكبرى.

وبين طموح إعادة الهيبة القارية ورغبة الانطلاقة القوية، يدخل المنتخب السعودي البطولة بعين على المنافسة وأخرى على المستقبل، في محاولة لصناعة فريق متماسك يليق بتطلعات كرة القدم السعودية.

ويرصد جول في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي في كأس العرب 2025 وطرق المشاهدة عبر الإنترنت ..

ما القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي في كأس العرب 2025؟

سوف يتم نقل مباريات المنتخب السعودي في كأس العرب 2025 بشكل مجاني تمامًا عبر تطبيق stc tv.

كل ما عليك فقط هو الدخول إلى تطبيق stc tv والمشاهدة مجانًا.

كيف تشاهد مباريات المنتخب السعودي في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

بمجرد تحميل تطبيق stc tv تستطيع مشاهدة أي مباراة للمنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2025

مجموعة المنتخب السعودي في كأس العرب 2025

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السعودية 0 0 0 0 0 0 0 0 2 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 3 عمان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جزر القمر 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات المنتخب السعودي في كأس العرب 2025