كيف تشاهد مباراة الشباب والنصر في الدوري السعودي 2022؟

يحل النصر ضيفًا على الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في قمة الجولة الحادية عشر من منافسات موسم 2021-22 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز الخامس على التوالي، من أجل مزاحمة ضمك والاتحاد على الصدارة.

ويحتل الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط عن ضمك المتصدر.

أما النصر، والذي يمتلك مباراتين مؤجلتين بسبب مشاركته في منافسات دور أبطال آسيا، فيدخل المباراة وهدفه تحقيق الفوز، بعد أن سقط أمام الاتفاق وتعادل ضد الفيحاء في آخر مباراتين.

وبعد أن لعب 8 مباريات في الموسم الحالي من الدوري السعودي، يحتل النصر المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

وفي هذا التقرير نستعرض معًا كيف يمكنك متابعة مباراة الشباب والنصر على التلفزيون أو عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الشباب والنصر؟

موعد مباراة الشباب والنصر هو الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا ربع بتوقيت مصر.

المباراة الموعد الملعب الشباب - النصر الجمع نوفمبر 2021،

19:45 السعودية، 18:45 مصر فيصل بن فهد

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر؟

تقوم قناة SSC بنقل مباراة الشباب ضد النصر عبر شاشتها بتقنية HD بصورة مشفرة.

ويمكن أيضًا متابعة المباراة مفتوحة على قناة SSC ولكن ستكون بتقنية SD.

المباراة القنوات الناقلة الشباب - النصر SSC 1

كيف تتابع مباراة الشباب والنصر عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الشباب ضد النصر مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.