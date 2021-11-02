كيف تشاهد مباراة الأهلي ضد الباطن في الدوري السعودي 2022؟

يستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل مباراة بين الأهلي والباطن، ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري السعودي 2021-22.

تعادل الأهلي السعودي مع الهلال في المباراة الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليصل للنقطة 12 ويحتل المركز التاسع في جدول الترتيب.

أما نادي الباطن فخسر من الرائد في الجولة السابقة بهدفٍ دون رد، ليقع في مراكز الهبوط وبالتحديد في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معًا كيف يمكنك متابعة مباراة الأهلي والباطن على التلفزيون أو عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد الباطن؟

موعد مباراة الأهلي والباطن هو غدًا الأربعاء 3 نوفمبر 2021، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 7:45 مساءً بتوقيت السعودية، 6:45 مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد الملعب الأهلي - الباطن الأربعاء 3 نوفمبر 2021،

19:45 السعودية، 18:45 مصر ملعب الأمير عبد الله الفيصل

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والباطن؟

تقوم قناة SSC بنقل مباراة الأهلي ضد الباطن عبر شاشتها بتقنية HD بصورة مشفرة.

ويمكن أيضًا متابعة المباراة مفتوحة على قناة SSC ولكن ستكون بتقنية SD.

المباراة القنوات الناقلة الأهلي - الباطن SSC

كيف تتابع مباراة الأهلي والباطن عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد الباطن مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.