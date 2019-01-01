كيف تسبب خطأ واحد في كارثة مانشستر يونايتد؟

موسم صفري لليونايتد بسبب خطأ واحد ..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام ليفربول في ديسمبر من العام الماضي، جاء القرار الفوري بإقالة المدرب جوزيه مورينيو وتعيين أولي جونار سولشاير كمدرب مؤقت.

في ذلك الوقت كان مانشستر يونايتد بعيد للغاية عن المراكز الأربعة الأولى، لكن كما هو عُرف كرة القدم مع أي مدرب جديد، تحسنت النتائج بشكل جيد للغاية رفقة المدرب الشاب في فترته الأولى، وحقق عودة تاريخية أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

النتائج الإيجابية جعلت اليونايتد يدخل من جديد لحسابات المنافسة على المربع الذهبي، وبالتالي اعتقدت إدارة مانشستر يونايتد أن سولشاير هو الشخص المناسب لتثبيته في منصبه ومنحه عقدًا جديدًا، وهو ما حدث سريعًا.

لكن الوجه الشاحب لليونايتد عاد يطل من جديد بتراجع حاد والفشل على كافة الأصعدة، سواء الخروج من مسابقة الكأس أو الخروج من دوري أبطال أوروبا، وأخيرًا فقدان فرصة احتلال أحد المراكز الـ4 الأولى وبالتالي الغياب عن دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل.

السبب الرئيسي وراء هذا التحول في الأحداث هو الخطأ الذي ارتكبه النادي في شهر يناير.

قبل فترة الانتقالات الشتوية، كان من المتوقع أن يقوم النادي بإبرام بعض الصفقات، وبالفعل بعض الخطوط في الفريق كانت بحاجة لتدعيم.

لكن النتائج الجيدة في بدايات سولشاير «أعمت» إدارة النادي الجديد عن الأزمة واعتقدوا أن المشكلة في مورينيو فقط، لذلك لم يقم النادي بأي تعاقدات في يناير.

في وقت لاحق بدأت الإصابات في الظهور، ليضطر مانشستر يونايتد للاستعانة بالكثير من الشباب في العديد من المباريات المهمة، وبمجرد عودة اللاعبين الكبار من الإصابة، فشلوا في الظور بشكل جيد، مما وضع مانشستر يونايتد في هذا الموقف.

ففي المباراة الأخيرة التي تعادل فيها اليونايتد مع هدرسفيلد -الهابط- بدأ سولشاير بأليكيسيس سانشيز في خط الهجوم للمرة الأولى منذ مارس، بسبب الإصابات في خط الهجوم.

إن كان مانشستر يونايتد قد أبرم صفقة واحدة على الأقل أو صفقتين في يناير كان من الممكن أن تكون الحالة مختلفة، وكان يمكن للاعبين الجدد لعب دور أكبر مع الفريق.

مع فشل اليونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا، ستكون فترة الانتقالات القادمة صعبة للغاية على اليونايتد، لكن لو كان قد قام بتعاقدات في يناير الماضي، كان من الممكن تقليل العبء في فترة الانتقالات في الصيف، علمًا أن بعض اللاعبين الكبار لا يفضلون الانتقال لأندية لا تلعب في مسابقة النخبة الأوروبية.