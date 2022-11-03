كيف تتعامل السعودية مع ميسي؟ الحل عند فهد المولد

الطريقة الأفضل للتخلص لمواجهة خطورة الأرجنتين

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن الحل الذي قد يلجأ له المنتخب السعودي، في مباراته أمام الأرجنتين، لمواجهة خطورة النجم ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، حيث أكد على أن الحل في يد فهد المولد.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الأرجنتيني يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري، في افتتاح مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم قطر 2022، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

الإعلامي عماد السالمي قال خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "أوافق جدًا على تقفيل الملعب أمام الأرجنتين، وإهدار الوقت متوقف على حارس المرمى، وهذا الأمر طبيعي خاصة وأننا سنواجه منتخب أفضل من الأخضر فنيًا، وظروف المباراة في صالحه".

وعن خطورة ليونيل ميسي أمام منتخب السعودية، علق الفراج مازحًا: "ميسي صديق فهد المولد، سيقوم بضبط الأمور معه".

واختتم السالمي تصريحاته قائلًا: "الصحف الأرجنتيني تُعلن عن عدد من الإصابات العضلية، دي ماريا وديبالا وجيوفاني وهذا شيء طبيعي في منتخبات العالم"، ليعلق عليه وليد الفراج: "اللهم زد وبارك".