كيف تتأقلم الأندية الإنجليزية مع بريكست؟

تعارض بين مصلحة البريميرليج ومصلحة الاتحاد الإنجليزي

تجلب كلمة بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) معها الكثير من الشكوك فيما يتعلق بكرة القدم الإنجليزية والمحرك الرئيسي لنقودها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبدأت التساؤلات تُطرح حول مدى تأثير هذا الانسحاب على قوة وسمعة البطولة والأندية الإنجليزية.

إذا قررت الحكومة الخروج بشكل قاسٍ دون أي اتفاق، من الممكن أن يجعل ذلك الأمور أكثر صعوبة على الأندية للتعاقد مع لاعبين أوروبيين بجانب قيود كبيرة على الأمور المالية.

ووفقًا للنظام الحالي فاللاعبين من المنطقة الأوروبية الاقتصادية بإمكانهم التعاقد مع أندية إنجليزية من دون الحاجة لتصريح عمل. بينما يحتاج اللاعبون من خارج هذه المنطقة، مثل أفريقيا وأمريكا الجنوبية، لتصريح عمل، ولكن عليهم تلبية معايير صارمة.

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وتتضمن هذه المعاير مدى تمثيل اللاعب لبلده الأصلي على المستوى الدولي في آخر عامين قبل الانتقال لإنجلترا.

مصلحة للاتحاد الإنجليزي والمنتخب

يعتبر الاتحاد الإنجليزي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصة لتعزيز المواهب الإنجليزية الشابة، وبات يُخطط الآن لتخفيض عدد اللاعبين الأجانب في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، من 17 لاعبًا إلى 12.

هذا يعود بالتبعية بالفائدة على المنتخب الإنجليزي، كما كان يرغب دائمًا المدرب جاريث ساوثجيت وسيكون أمامه وفرة كبيرة من اللاعبين الشباب.

كيف تتأقلم الأندية؟ الاهتمام بالأكاديميات والكنز المحلي

عندما لا يكون هناك تعاقدات بأموال كثيرة، تتجه الأندية الصغيرة عادة للتعاقد مع اللاعبين من المستوى الثاني ومع اللاعبين الشباب اللذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا، حتى لغرض البيع بعد ذلك.

لكن هذا لن يحدث مرة أخرى بموجب لوائح الفيفا، التي تنص حاليًا بالسماح لحركة الانتقالات بين اللاعبين الشباب بين دولتين مشاركتين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولكن بعد البريكست، سيكون هذا أقرب إلى المستحيل بسبب وضع بريطانيا الجديد.

وبالتالي؟ سيكون على الأندية الإنجليزية تطوير الأكاديميات الخاصة بها لتصعيد المواهب المحلية بدلاً من البحث عن المواهب الأوروبية، في هذه الحالة ربما كان استمر جادون سانشو في صفوف مانشستر سيتي، وسيسمح بوجود مواهب مثل هاري كين ورحيم ستيرلينج.

على العموم لن يتم تطبيق البريكست إلا بنهاية العام، في انتظار ما سيقرره اتحاد كرة القدم مع رابطة أندية البريميرليج، التي عبرت عن رفضها لمشروع انسحاب بريطانيا، وطالبت الاتحاد الإنجليزي بعدم المساس باستمرار حرية ضم اللاعبين من أوروبا.