كيف يتأهل الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان 2023 كأس العرب للأندية الأبطال؟

بلال محمد
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الهلالكأس العرب للأندية الأبطال

تعرف على حسابات صعود الهلال عن المجموعة الثانية في كأس الملك سلمان 2023 كأس العرب للأندية الأبطال...

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يشارك الهلال في المجموعة الثانية من كأس الملك سلمان 2023 كأس العرب للأندية الأبطال، برفقة كل من السد القطري، أهلي طرابلس الليبي، والوداد المغربي.

الهلال والذي يعد من أقوى المرشحين للفوز بالبطولة الغالية، بدأ مشواره في المسابقة بنتائج مخيبة لآمال جماهيره بالتعادل مع أهلي طرابلس، ثم هزيمة في الوقت القاتل من السد.

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وتأزم موقف الموج الأزرق في البطولة، ولكنه حسابيًا مازالت حظوظه قائمة بالوصول إلى ربع النهائي.

في السطور التالية نستعرض لكم حسابات تأهل الهلال إلى ربع نهائي كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ومجموعات كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان، القنوات الناقلة والجوائز

جدول مباريات الهلال في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 - دور المجموعات

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الهلال - أهلي طرابلسالخميس 27 يوليو 2023
20:00 مصر والسعودية		0-0مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
الهلال - السدالأحد 30 يوليو 2023
20:00 مصر والسعودية		3-2مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
الهلال - الودادالأربعاء 2 أغسطس 2023
16:00 مصر والسعودية		-مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

كيف يتأهل الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

الهلال أمام فرصة وحيدة فقط من اجل الوصول إلى ربع نهائي البطولة، وهي الفوز على الوداد في المباراة القادمة، مع عدم فوز أهلي طرابلس على السد.

ترتيب مجموعة الهلال في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

يوجد الهلال في المجموعة الثانية والتي تضم كلًا من أهلي طرابلس الليبي والسد القطري والوداد البيضاوي المغربي.

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقنقاط
1السد211032+13
2أهلي طرابلس 20201102
4الوداد20201102
4الهلال 201123-11

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