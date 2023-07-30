تعرف على حسابات صعود الهلال عن المجموعة الثانية في كأس الملك سلمان 2023 كأس العرب للأندية الأبطال...

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يشارك الهلال في المجموعة الثانية من كأس الملك سلمان 2023 كأس العرب للأندية الأبطال، برفقة كل من السد القطري، أهلي طرابلس الليبي، والوداد المغربي.

الهلال والذي يعد من أقوى المرشحين للفوز بالبطولة الغالية، بدأ مشواره في المسابقة بنتائج مخيبة لآمال جماهيره بالتعادل مع أهلي طرابلس، ثم هزيمة في الوقت القاتل من السد.

وتأزم موقف الموج الأزرق في البطولة، ولكنه حسابيًا مازالت حظوظه قائمة بالوصول إلى ربع النهائي.

في السطور التالية نستعرض لكم حسابات تأهل الهلال إلى ربع نهائي كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ومجموعات كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان، القنوات الناقلة والجوائز

جدول مباريات الهلال في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 - دور المجموعات

المباراة الموعد النتيجة الملعب الهلال - أهلي طرابلس الخميس 27 يوليو 2023

20:00 مصر والسعودية 0-0 مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الهلال - السد الأحد 30 يوليو 2023

20:00 مصر والسعودية 3-2 مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الهلال - الوداد الأربعاء 2 أغسطس 2023

16:00 مصر والسعودية - مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

كيف يتأهل الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

الهلال أمام فرصة وحيدة فقط من اجل الوصول إلى ربع نهائي البطولة، وهي الفوز على الوداد في المباراة القادمة، مع عدم فوز أهلي طرابلس على السد.

ترتيب مجموعة الهلال في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

يوجد الهلال في المجموعة الثانية والتي تضم كلًا من أهلي طرابلس الليبي والسد القطري والوداد البيضاوي المغربي.

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق نقاط 1 السد 2 1 1 0 3 2 +1 3 2 أهلي طرابلس 2 0 2 0 1 1 0 2 4 الوداد 2 0 2 0 1 1 0 2 4 الهلال 2 0 1 1 2 3 -1 1

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