"كيف أقصى الهلال؟" .. العين الإماراتي يخسر بطولة جديدة والآسيوية أمل كريسبو الأخير!

لقب آسيا فرصة كريسبو الوحيدة للنجاة..

"الآسيوية أو موسم صفري!".. هكذا بات الأمل الأخير لفريق الكرة بنادي العين، الذي خسر لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد السقوط أمام الوحدة الذي توج باللقب.

وحصد الوحدة لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على العين بنتيجة (1-0)، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب آل نهيان.

ووقع لوكاس بيمينتا على هدف الوحدة في الدقيقة 15، بكرة رأسية سكنت شباك الحارس خالد عيسى من الزاوية اليسرى.

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وكان العين قد خرج من بطولة كأس رئيس الدولة، بعد الخسارة أمام اتحاد كلباء بنتيجة (1-2)، في الدور ربع النهائي، كما يحتل العين، المركز الثالث في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، برصيد 36 نقطة من 19 مباراة، بفارق 16 نقطة عن الوصل المتصدر، مع تبقي مباراة مؤجلة.

وكانت جماهير العين قد أمهلت المدير الفني الأرجنتيني هيرنان كريسبو، لحين المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا، وذلك بعدما تمكن الفريق الإماراتي من التأهل إلى نهائي البطولة الآسيوية، بعد إقصاء النصر في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح، بعد التعادل الإجمالي (4-4)، ثم إقصاء الهلال في نصف النهائي بنتيجة إجمالية (5-4)، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن يلتقي العين بنظيره يوكوهاما إف مارينوس الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تقام مباراة الذهاب باليابان في 11 مايو، ثم تقام مباراة الإياب على ملعب هزاع بن زايد في 25 من الشهر الجاري.