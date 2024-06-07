كيف انتهى به المطاف هنا؟ بطل الدوري الإنجليزي يغلق مطعمه بسبب الديون!

تقلب الأحوال سنة الدنيا

داني درينكووتر.. واحد من عديد النجوم السابقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذين توّجوا مسيرتهم بالفوز بـ"اللقب الغالي"؛ حيث حدث ذلك مع نادي ليستر سيتي.

الدولي الإنجليزي السابق غادر الملاعب العام المنصرم، من بوابة ريدينج، واتجه إلى افتتاح مطعم بدا مبشرًا في البداية.

ووفقًا لصحيفة ذا صن، تراكمت على "فاير فلاي مانشستر" وهو اسم المطعم الخاص بنجم الدوري الإنجليزي الممتاز سابقًا، ديون تبلغ حوالي 1.1 مليون جنيه إسترليني.

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وقد ترك ذلك نجم ليستر سيتي السابق داني درينكووتر، مضطرًا للإعلان على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، عن إغلاق مطعمه "فاير فلاي".

وأعلن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، والذي شارك في 104 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر وتشيلسي وأستون فيلا وبيرنلي، النبأ يوم الجمعة.

ونشر الفائز السابق بالدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يمتلك حصة 70 في المائة في المطعم، بيانًا على "إنستجرام"؛ جاء فيه: "بقلب مثقل أعلن أن (فاير فلاي مانشستر) سيغلق أبوابه في (وان نيو بايلي)؛ بعد مفاوضات تجديد عقد الإيجار غير الناجحة، مع المالك".