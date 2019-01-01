كيف استعد المنتخب السعودي لمنافسات كأس العالم للشباب

لم ينجح الأخضر في تخطي حاجز دور الـ16 والذي كان أقصى ما وصل إليه

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر جماهير الكرة السعودية مواجهات خاصة وقوية للأخضر في منافسات كأس العالم للشباب والتي تُقام في بولندا خلال أيام.

منافسات مونديال الشباب تنطلق في 23 مايو الجاري، حيث يتواجد الأخضر في المجموعة الخامسة إلى جانب فرنسا ومالي وبنما.

الأخضر السعودي الشاب يمتلك تاريخ طويل من المشاركة في بطولات كأس العالم للشباب عبر تاريخه، حيث تواجد سجل مشاركاته في 8 نُسخ من قبل.

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مونديال الشباب| حظوظ السعودية – فرصة للأخضر من أجل دور الـ 16 الثاني على التوالي



🔗 https://t.co/VKs3vDyjdz pic.twitter.com/bPL8jvP1hN — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 22, 2019

وخلال مشواره في بطولات كأس العالم للشباب لم ينجح الأخضر في تخطي حاجز دور الـ16 والذي كان أقصى ما وصل إليه الفريق خلال تاريخه.

وقبل انطلاق مباريات المنتخب السعودي في مونديال الشباب خاص لاعبي الأخضر تحت قيادة المدير الفني الوطني خالد العطوي فترة إعداد قوية جدًا من أجل تقديم أداء فني جيد خلال البطولة.

وخاض الأخضر 10 مباريات ودية أمام مدراس مختلفة سواء أوروبية أو أفريقية أو من قارة أمريكا الجنوبية.

دور الـ16 حاجز المنتخب السعودي في تاريخ مشاركاته بمونديال الشباب

البداية كان بمواجهة المنتخب السنغالي وخسر بثنائية نظيفة، وكان المواجهة الثانية أمام منتخب أوروجواي وخسر أيضًا بثنائية، والمواجهة الثالثة انتهت بخسارته بخماسية نظيفة.

وعاد المنتخب السعودي لمواجهة المدرسة الأفريقية من جديد وواجهة جنوب أفريقيا في مباراتين متاليين، فاز في الأولى بهدف مقابل لا شيء وخسر في الثانية بنتيجة هدفين مقابل هدف، والمباراة الثالثة أمام نيجيريا حقق فيها الأخضر الفوز بنتيجة 2\1.

وتحول الأخضر لمدرسة أمريكا اللاتينية وواجه كولومبيا وسقط بثلاثية نظيفة، ثم تعادل أمام المكسيك بنتيجة التعادل الإيجابي 1\1، ثم الفوز على سلوفينيا بثنائية، وأخيرًا الخسارة أمام البرتغالي 3\1.