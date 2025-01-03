التجديد للاعب الحاسم و"ميركاتو ضخم" .. جوارديولا يفرض طلباته على إدارة مانشستر سيتي في العلن!

السيتي يطمح لتأمين انتصاره الثاني على التوالي..

طالب بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إدارة النادي الإنجليزي بضرورة التحرك في اتجاهيين خلال الفترة المقبلة، الأول يخص تجديد عقد نجم الفريق كيفين دي بروينه والآخر يتعلق بإبرام صفقات شتوية قوية.

ويخوض مانشستر سيتي مواجهة قوية أمام وست هام، غدًا السبت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، باحثًا عن الفوز الثاني على التوالي بعد تخطي عقبة ليستر سيتي في الجولة الماضية.

وقال بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي للقاء: "لدينا فرصة أخرى ضد وست هام لتحقيق فوز آخر سيساعد المستقبل دائمًا. أحترم جولين لوبيتيجي كثيرًا، أعرفه جيدًا وجودة اللاعبين موجودة. لكن في هذه الفترة، نركز بشكل لا يصدق على أنفسنا".

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وأضاف: "أعتقد أن هدف سافينهو الأول في مانشستر سيتي سيساعده كثيرًا. لقد سنحت له فرص، لكنه لم يتمكن من التسجيل وأنا متأكد تمامًا من أنه سيمنحنا لحظة جيدة".

وتابع المدرب الإسباني: "سافينهو لا يزال صغيرًا جدًا، إنه يخوض موسمه الأول في إنجلترا، أعتقد أنه لعب بشكل جيد حقًا، لكنه صغير وهناك العديد من الأشياء التي يجب تحسينها في طريقة لعبه".

ورفض المدرب الإسباني الخوض في تفاصيل عن تجديد عقد كيفين دي بروينه، قائلًا: "هذا ليس من اختصاصي، لكن نريده دائمًا في أفضل حالاته. لقد واجه مشاكل في العام الماضي، مثل هذا العام مع العديد من اللاعبين".

وأوضح: "بالطبع عندما يكون دي بروينه ثابتًا ولياقته البدنية ويمكنه اللعب بانتظام، قلت عدة مرات، يكون لاعبًا مهمًا وحاسمًا حقًا بالنسبة لنا. لكن هذا أمر يخص الإدارة ويعتمد على أدائه حتى نهاية الموسم، والعمر الذي وصل إليه، وأشياء كثيرة. أعتقد أن النادي يجب أن يفكر في الأمر".

وواصل جوارديولا: "موقفنا من سوق الانتقالات في يناير؟ لا أعرف الآن. الأمر ليس سهلاً، ربما نوقع أو ربما لا نوقع مع أي شخص. لذا أعتقد أن النادي يجب أن يكون حكيمًا، لا يفعل ذلك لمجرد فقط لإضافة لاعبين".

وختم: "بالطبع في ظل الوضع الذي لدينا ومن منظور اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات متكررة مرات عديدة، يجب على النادي أن يفعل ذلك. لكنني لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا".