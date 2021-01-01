ميسي والأموال وأشياء أخرى .. هل اقترب طلاق دي بروينه ومانشستر سيتي؟

مفاوضات معقدة بين الطرفين

هل شاهدت مباراة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس؟ إذا لم تفعل عليك بمشاهدة التمريرة الرائعة التي قدمها كيفين دي بروينه لجون ستونز لافتتاح التسجيل بخارج قدمه.

التمريرة الحاسمة كانت رقم 100 للبلجيكي بقميص سيتي، والتي أدخلته في قائمة أكثر 10 لاعبين تقديماً للتمريرات الحاسمة في تاريخ البريميرليج برصيد 76 تمريرة.

ولكن رغم التألق للاعب وناديه، تطفو على سطح عناوين أهم المتعلقة بمسألة تمديد عقد صانع الألعاب مع مواطني مانشستر، والذي ينتهي في 2023، ولكن سيتي يريد تأمين بقاء نجمه مبكراً.

فريق بيب جوارديولا عرف دوماً كيف يحافظ على نجومه وإقناعهم بالتمديد بعرض رواتب ضخمة كما حدث في الماضي مع سيرخيو أجويرو، كايل ووكر، فيرناندينيو، وآخرون، ولكن الوضع مختلف حتى الآن مع دي بروينه.

ورغم أن النجم البلجيكي يتفاوض مباشرة مع ناديه دون وكيل للأعمال، مما يفترض أن يسهل الأمور، ولكن حتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق يرضي اللاعب ويبعد شبح رحيله.

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يتقاضى دي بروينه قرابة 300 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، وعرض النادي رفعه قليلاً فقط في العقد الجديد بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي مثله مثل بقية العالم، ولكن نجمه ليس مقتنعاً لا بالراتب الجديد، ولا مدة التمديد لسنتين فقط.

البعض من وسائل الإعلام أشار إلى أن سبب رفض دي بروينه الأساسي هو ليونيل ميسي ومساعي ناديه لضمه، والتي كانت السبب في تخفيض الراتب المعروض عليه للتجديد، بينما ذهب البعض الآخر إلى الإشارة إلى أن اللاعب نفسه ربما لا يستبعد فرضية خوض تجربة جديدة بعيداً عن مانشستر.

منذ وصول لاعب تشيلسي وفولفسبورج السابق في 2015 وهو المحرك الرئيسي لفريق بيب جوارديولا، ورغم غيابه للإصابة في عدة فترات، ولكن دوماً كان القلب النابض لمانشستر سيتي، وصانه ألعابه الرئيسي رغم تعدد الأسماء والنجوم، ومن هنا تبدو فكرة التفريط فيه بسبب الأموال غير منطقية.

بيب جوارديولا خرج وطمأن جمهور فريقه بخصوص مستقبل دي بروينه، ولكن هذا الجمهور لن يهدأ له بال إلا وهو يشاهد نجم فريقه يمسك بالقلم ويمضي عقداً جديدً يضمن لهم استمراره معهم لأعوام وأعوام مقبلة.