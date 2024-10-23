وسط ترقب سعودي .. دي بروينه يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي ويختار وجهته الجديدة

النجم البلحيكي أحد أهم المطلوبين في دوري روشن السعودي

حسم كيفن دي بروينه مستقبله مع ناديه مانشستر سيتي، حيث قرر، حسبما أفاد الصحفي ساشا تافوليري، عدم تجديد عقده واختار بالفعل وجهته الجديدة.

النجم البلجيكي مرتبط بعقد مع ناديه الإنجليزي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وتبدو الرغبة موجودة لدى إدارة السيتزين بتجديد العقد لكن تافوليري أوضح أن دي بروينه تعب من كثافة اللعب والنسق المرتفع في الدوري الإنجليزي ولذا يريد الرحيل إلى بطولة أخرى.

الصحفي العامل في شبكة سكاي سبورت أوضح أن دي بروينه اختار الدوري الأمريكي وتحديدًا نادي سان دييجو وجهة جديدة له، وذلك بعد رفض زوجته ميشيل لاكروا العيش في السعودية وتفضيلها الانتقال إلى أمريكا.

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سان دييجو، الذي يملكه رجل الأعمال البريطاني من أصول مصرية محمد منصور، يسعى جاهدًا لضم صاحب الـ33 عامًا ومعه عدد من الأسماء الأخرى أبرزها محمد صلاح، ولذا سيكون جاهزًا على منحه نفس الراتب الذي يحصل عليه من السيتي.

يُشار إلى أن دي بروينه ارتبط بجميع كبار الدوري السعودي، خاصة بعدما قيل أنه توصل لاتفاق مع رابطة الدوري على اللعب في السعودية عقب نهاية عقده مع السيتي، لكن يبدو أن رغبات زوجته غيرت كل تلك الخطط.