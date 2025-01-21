"لن أحصل على عقد لمدة 10 سنوات" .. دي بروينه يستغل عقد هالاند التاريخي لإحراج مانشستر سيتي!

تعليق جوارديولا يفتح الباب للتساؤل..

كشف كيفين دي بروينه، نجم وقائد مانشستر سيتي، آخر التطورات بشأن محادثات مستقبله مع إدارة السيتزينز، في ظل مساعي المدرب بيب جوارديولا للاحتفاظ بخدماته لفترة أخرى مع النادي السماوي.

وينتهي عقد دي بروينه (33 عامًا)، مع مانشستر سيتي في صيف 2025، وذلك بعد 10 سنوات قضاها داخل النادي الإنجليزي، بينما ارتبط اسمه بالانتقال إلى السعودية، لكن جوارديولا، أكد أنه يأمل أن يوقع عقدًا جديدًا مع النادي مثل إرلينج هالاند.

وعانى دي بروينه من مشاكل في العضلة الخلفية خلال الموسمين الماضيين، مما حصر مشاركاته في 15 مباراة في الدوري هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 6 تمريرات حاسمة.

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وعلى الرغم من تعليقات المدرب الإسباني، قال دي بروينه في تصريحاته للصحفيين إنه لم تجر أي مناقشات حول مستقبله حتى الآن، موضحًا: "لم أتحدث معهم في الوقت الحالي. كنت أريد أن أتحسن، وأشعر بتحسن الآن، لذا أنا سعيد".

وأضاف: "التجديد للسيتي؟ سنرى، سيحدث شيء ما قريبًا. لكن لا أعتقد أنني سأحصل على عقد لمدة 10 سنوات أينما ذهبت، لذا لا داعي للقلق".

وكان مانشستر سيتي قد أعلن تجديد عقد هالاند لـ10 مواسم مقبلة، في عقد تاريخي يمتد حتى 2034، براتب أسبوعي يصل إلى 610 آلاف دولار، وفقًا لتقارير صحفية.

ومن المتوقع أن يكون كيفين دي بروينه في التشكيلة الأساسية عندما يواجه باريس سان جيرمان، غدًا الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.