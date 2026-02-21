كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين فانكوفر وايتكابس وريال سولت ليك في الدوري الأمريكي لكرة القدم: البث المباشر والقناة التلفزيونية ووقت البدء

هنا يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة فانكوفر وايتكابس ضد ريال سولت ليك، حيث يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

افتتاح الموسم في BC Place هو أكثر من مجرد انطلاقة؛ إنه حدث تاريخي حيث يحتفل فريق Vancouver Whitecaps بمباراته رقم 500 في الموسم العادي لدوري MLS. يدخل فريق 'Caps عام 2026 على موجة من الزخم التاريخي بعد حملة 2025 التي شهدت وصوله إلى نهائيات كأس MLS وكأس أبطال Concacaf. تحت قيادة المدرب Jesper Sørensen، حافظ الفريق على نجومه الأساسيين، بقيادة الأسطورة الألمانية Thomas Müller والمهاجم All-Star Brian White. مع وجود العديد من اللاعبين مثل Tristan Blackmon و Sebastian Berhalter الذين يسعون للحصول على مكان في قائمة المنتخب الأمريكي لكرة القدم في كأس العالم، من المتوقع أن تصل الحماسة في فانكوفر إلى ذروتها منذ صافرة البداية.

موعد انطلاق مباراة فانكوفر وايتكابس ضد ريال سولت ليك

الدوري الأمريكي - الدوري الأمريكي BC Place

ستبدأ مباراة اليوم بين فانكوفر وايتكابس وريال سولت ليك في 22 فبراير 2026، الساعة 00:30.

تتميز المنافسة التاريخية بين فانكوفر وايتكابس وريال سولت ليك بمستوى من التكافؤ يكاد يكون غريباً. مع اقتراب انطلاق موسم 2026، فإن سجل الموسم العادي على مدار التاريخ يتسم بالتعادل التام، حيث حقق كلا الناديين 15 فوزاً و5 تعادلات. على الرغم من التوازن الذي ساد هذه السلسلة على مدار العقد الماضي، إلا أن فانكوفر يتمتع بزخم كبير بعد فوزه في سلسلة الموسم في عام 2025. كانت آخر مواجهة بينهما في مايو مباراة كلاسيكية، حيث حقق فانكوفر انتصارًا مثيرًا بنتيجة 3-2 في أمريكا فيرست فيلد، بفضل هدفين من براين وايت وهدف مذهل في الدقيقة 90 من بيدرو فيتي.

يجب على المشجعين الاستعداد لتسجيل الأهداف، حيث أصبحت هذه المباراة واحدة من أكثر المباريات التي يمكن الاعتماد عليها في الدوري من حيث "تسجيل كلا الفريقين للأهداف"، حيث تم تسجيل أهداف في كلا الطرفين في تسع مباريات متتالية. تاريخياً، كان ملعب بي سي بليس حصناً للوايتكابس، لكن ريال سولت ليك لعب دور المفسد في كثير من الأحيان، بما في ذلك فوزه المفاجئ 2-1 في فانكوفر خلال موسم 2024. مع احتفال الكابس بمباراته رقم 500 في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) وسعي ريال سولت ليك للانتقام من خسائره في 2025، فإن هذه المباراة الحاسمة بين الفريقين تحمل أهمية عاطفية وتنافسية كبيرة للموسم المقبل.

