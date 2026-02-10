تواصل تشيلسي سعيها للوصول إلى مراكز دوري أبطال أوروبا في مواجهة فريق ليدز المتجدد في ستامفورد بريدج.

إليك أين يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة تشيلسي وليدز، حيث يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

موعد انطلاق مباراة تشيلسي ولييدز

الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز ستامفورد بريدج

تبدأ مباراة تشيلسي ولييدز في 10 فبراير 2026 الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش.

نظرة عامة على المباراة

تحقق تشيلسي نتائج رائعة تحت قيادة المدرب الجديد ليام روزينيور، حيث فازت في سبع من آخر تسع مباريات في جميع المسابقات، بما في ذلك آخر أربع مباريات في الدوري. الهزيمتان في تلك السلسلة كانتا في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد أرسنال.

حصد ليدز 7 نقاط من آخر 4 مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما جعله يتقدم بفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط. لكن ما يثير القلق بالنسبة لفريق دانيال فساركي هو أن 14 من أصل 18 نقطة حصدها الفريق جاءت في ملعب إيلاند رود، ولم يفز بأي من آخر 9 مباريات له في الدوري خارج ملعبه.

أخبار الإصابات والإيقافات والإحصائيات الرئيسية

سيغيب عن تشيلسي روميو لافيا وليفي كولويل بسبب إصابات طويلة الأمد. كما أن مشاركة أندري سانتوس غير مؤكدة بعد خروجه من مباراة ولفرهامبتون.

أنطون ستاش هو اللاعب الوحيد الغائب بسبب الإصابة في ليدز.

بعد ثلاثيته ضد وولفز، أصبح كول بالمر أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ثلاثية في الشوط الأول.

يمكن أن يصبح دومينيك كالفيرت-لوين أول لاعب في ليدز يسجل في مرمى تشيلسي في نفس الموسم منذ مارك فيدوكا في 2000/01 بعد أن سجل في المباراة العكسية.

أخبار الفريق والتشكيلات

النموذج

سجل المواجهة المباشرة

الترتيب

