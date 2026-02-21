كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين أياكس وNEC Nijmegen في الدوري الهولندي: البث المباشر والقناة التلفزيونية ووقت البدء

هنا يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة أياكس ضد NEC Nijmegen، حيث يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

موعد انطلاق مباراة أياكس ضد NEC Nijmegen

الدوري الهولندي - الممتاز يوهان كرويف أرينا

ستبدأ مباراة اليوم بين أياكس و NEC Nijmegen في 21 فبراير 2026 الساعة 20:00.

نظرة عامة على المباراة

تحتل المواجهة الضخمة بين فريقي الأربعة الأوائل مركز الصدارة في ملعب يوهان كرويف أرينا هذا السبت، حيث يلتقي أياكس ونيميجن وجهاً لوجه. يتساوى كلا الفريقين حالياً في 42 نقطة، مما يجعل هذه المباراة "مباراة ست نقاط" للتأهل إلى البطولات الأوروبية.

يدخل أياكس هذه المباراة بعد فوزه الساحق 4-1 على فورتونا سيتارد، الذي أنهى سلسلة من ثلاث مباريات متتالية دون فوز. تحت قيادة فريد جريم، حول فريق أمستردام ملعبه إلى حصن منيع، لكنه يواجه أصعب اختبار له منذ أسابيع ضد "المفاجأة" في الدوري.

يمر نيميغن، الذي يحتل حالياً المركز الثالث بفارق الأهداف، بموسم تاريخي. فقد حول ديك شرويدر الفريق إلى آلة هجومية دقيقة تقود الدوري في عدد الأهداف المسجلة خارج PSV. تعادل الفريق 2-2 مع أياكس في وقت سابق من هذا الموسم وفاز عليه 3-0 في أمستردام في مايو الماضي.

أخبار الفريق والتشكيلات

الشكل

سجل المواجهات المباشرة

الترتيب

