كل ما تريد معرفته عن أمازون برايم السعودية

يقدم موقع أمازون العديد من الخدمات، حيث يعد أهمها خدمة أمازون برايم.

أمازون برايم هي خدمة تشمل العديد من المزايا، مثل التوصيل المحلي المجاني خلال يوم واحد وبدون حد أدنى للطلب على كل المنتجات، العروض الحصرية المبكرة، ألعاب الفديو من برايم.

ما هي الخدمات التي تقدمها أمازون برايم السعودية

العروض الحصرية المبكرة

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يمكنكم من خلال أمازون برايم التسوق مبكرًا والاستفادة من العروض الحصرية على الفئات المتنوعة، والتي تشمل الإلكترونيات، الأدوات المنزلية، الملابس وغيرها، من هنا.

ألعاب الفيديو من برايم

ويتمتع مشتركو أمازون برايم بمجموعة مميزة من ألعاب الفيديو المجانية، بالإضافة إلى اشتراك شهري مجاني بقناة تويتش.

برايم فيديو

ويمكنكم أيضًا مشاهدة أفلام ومسلسلات حصرية وإنتاجات أمازون الأصلية والحائزة على جوائز عالمية.

برايم ميوزك

يمكنكم الاستماع إلى ملايين الأغاني بدون فواصل إعلانية.

توصيل مجاني خلال يوم واحد

توصيل خلال يوم واحد بدون حد أدنى للشراء، بالإضافة إلي توصيل مجاني في نفس اليوم في بعض المناطق، من هنا.

توصيل مجاني وسريع

ويقدم أمازون برايم خدمة الشحن المجاني لملايين المنتجات من أمازون أمريكا وبريطانيا عند التسوق من متجر أمازون العالمي على أمازون السعودية، بدون حد أدنى للطلب، من هنا.

كيفية الاشتراك في أمازون برايم السعودية

يمكن الاشتراك في أمازون برايم مجانًا لمدة 30 يوم، مع الاستمتاع بجميع مزايا التسوق والترفيه المشمولة ضمن الاشتراك.

سعر الاشتراك في أمازون برايم السعودية

وبعد نهاية الفترة التجريبية المجانية، تكون تكلفة اشتراك أمازون برايم 16 ريال/شهر فقط، كما يمكنم إلغاء الاشتراك في أي وقت.

طريقة الاشتراك في أمازون برايم السعودية

أولًا يجب تحديد طريقة الدفع ثم اختيار إضافة طريقة الدفع، من خلال إدخال رقم البطاقة والاسم وتاريخ انتهاء الصلاحية.

ويمكنك الاشتراك في أمازون برايم من هنا