"ديناصور غير متعلم" .. هجوم عنيف على أسطورة إنجلترا بسبب رأيه عن السيدات في كرة القدم

تصريحات مثيرة للجدل أثارت ضجة في الساعات الماضية

شُن هجوماً حاداً على النجم الإنجليزي كيفن كيجان بسبب تصريحاته بخصوص تواجد السيدات في التعليق على مباريات الرجال بكرة القدم مؤخراً.

مدرب إنجلترا السابق قال في تصريحات نشرتها "تايمز" إنه لا يحب سماع السيدات يتكلمن عن كرة القدم للرجال ولديه مشكلة بخصوص الأمر لأن التجربة ليس مماثلة بين الجنسين على حد تعبيره.

ورغم إشادته ببعض المتواجدات بالمجال مؤخراً، ولكن ضرب كيجان مثالاً بمباراة إنجلترا وإسكتلدنا الأخيرة وقال: "عندما تقول إنني إذا كنت في هذا الموقف سأفعل هذا، ذلك ليس صحيحاً والأمر ليس هو هو".

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النجم السابق وأسطورة ليفربول تعرض لهجوم حاد من عديد الأطراف والجماهير، ولكن أشده كان من إيني ألوكو، مهاجمة إنجلترا السابقة والمحللة الحالية، التي وصفته بالديناصور غير المتعلم، وأن ذلك هو السبب الوحيد وراء عدم رغبة أي شخص بتوظيفه بالوقت الراهن للتحليل، وذلك في تصريحاتها مع "تيليجراف".

يذكر أن كيجان أشاد بتطور كرة القدم النسائية في تصريحاته كذلك، وقال إن في وقت تدريبه لمنتخب الأسود الثلاثة حظى بفرصة تدريب السيدات أيضاً وفوجيء بمدى جودتهن، وأنهن كانوا أفضل كثيراً مما توقع.