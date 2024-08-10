"أنا مظلوم".. كيشو يكشف ما حدث مع الفتاة الفرنسية.. والطلب الذي جلب له البراءة!

ماذا قال في التحقيقات؟

كشف محمد إبراهيم "كيشو" لاعب المصارعة المصري، تفاصيل القبض عليه بعد اتهامه بالتحرش بفتاة فرنسية، على هامش مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وكانت السلطات الأمنية الفرنسية قد تحفظت على كيشو، بعد اتهامه بالتحرش بفتاة في أحد مقاهي العاصمة الفرنسية باريس، قبل أن يفرج عنه اليوم، لعدم ثبوت التهمة.

وقال كيشو، في تصريحات للمركز الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية: "بعدما شاهدت منافسات المصارعة ذهبت في نهاية اليوم بأحد المقاهي، ولم أكن في حالة سُكر كما ردد البعض، الفتاة الفرنسية قالت للشرطة إنني تحرشت بها وهذا الأمر لم يحدث نهائيًا".

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وأضاف: "أنا مظلوم ومستعد للخضوع لكافة التحاليل الطبية، الفتاة تحدثت معي باللغة الفرنسية وأنا لم أفهمها، وتدخل صديق لي للترجمة وحدثت مشادة، قبل أن تقول للشرطة إنني تحرشت بها".

وختم: "طلبت تفريغ الكاميرات في حضور المحامية والسفير المصري، وبعد مشاهدة الفيديوهات تم إثبات صحة موقفي وخرجت، ولم يتم ترحيلي من فرنسا، وسأعود لمصر في موعدي المحدد".