النتائج المباشرة
كأس آسيا

كيروش يكشف سر رحيله عن ريال مدريد من أجل فيرجسون

التعليقات()
Getty
المدرب البرتغالي سبق وأن عمل مساعداً للسير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

كشف كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران، عن السبب الذي دفعه للرحيل عن ريال مدريد والانتقال لمانشستر يونايتد.

البرتغالي كان مساعداً للسير أليكس فيرجسون في مانشستر عام 2002، قبل أن ينتقل بعدها بعام ليصبح مدرباً لريال مدريد.

العنصرية ضد كوليبالي | القصة الكاملة لأحداث إنتر ونابولي

اختيارات المحررين

كيروش فاجأ الجميع بعدها بفترة ليعود مرة أخرى إلى الشياطين الحمر كمساعد لفيرجسون لمدة 4 أعوام.

وقال عن سر هذا التغيير:"الموضوع له أبعاد خاصة، قبل عملي مع مانشستر يونايتد كنت مدرباً لمدة 17 عاماً".

وأضاف:"عندما دعاني السير أليكس فيرجسون كانت تملكني رغبة كبيرة للتعلم ورؤية العمل بالأندية الكبيرة لذلك قبلت التحدي وكانت تجربة خاصة لي".

وتابع:"كرة القدم تحتل المركز الأول في حياتي، وأعشق الاستمتاع بها لأنها اللعبة الشعبية الأولى في العالم".

 يُذكر أن كيروش قاد المنتخب الإيراني للتأهل لكأس العالم روسيا 2018، وخرج من الدور الأول للبطولة، ويستعد لبطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة بأول يناير 2019.

جول 25 | بالأرقام - ماذا قدم رياض محرز ومحمد صلاح في 2018؟

ويمتلك صاحب الـ65 عاماً بطولة وحيدة مع ريال مدريد وهي لقب السوبر الإسباني في 2003/2004.

الموضوع التالي:
فيدال: جلست مع فالفيردي لمناقشة عدم مشاركتي مع برشلونة
الموضوع التالي:
محمد عواد: رحيل كاريلي أثر سلبيًا على الوحدة
الموضوع التالي:
العراق يعلن قائمته النهائية لكأس آسيا 2019
الموضوع التالي:
موعد مباراة النصر القادمة ضد الجندل في كأس خادم الحرمين الشريفين
الموضوع التالي:
أليجري يُعلق على ارتباط اسمه بمانشستر يونايتد
إغلاق