رسالة "تكيد" الأوروبيين .. كريم بنزيما يعلق على نهاية أزمته مع مارسيلو جاياردو في الاتحاد

ماذا قال بنزيما بعد عودته للمشاركة في المباريات من جديد مع الاتحاد؟

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ربما هذا ما لا يرغب بعض الأوروبيين من منتقدي الدوري السعودي في سماعه من الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد، بعد انتهاء أزمته مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للفريق.

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الفرنسي عاد للمشاركة في المباريات مع العميد أمس الأحد، أمام الرياض، في اللقاء الذي انتصر به رفاقه بثنائية نظيفة، سجلها المغربي عبدالرزاق حمدالله.

هذه المباراة هي الأولى لبنزيما مع النمور بعد أزمته الشهيرة مع جاياردو، التي حرمته من معسكر دبي الإعدادي، وكذلك من المباريات الماضية.

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لكن رغم كم الأزمات التي مر بها مهاجم ريال مدريد السابق خلال الفترة الماضية في النادي الجداوي إلا أنه عقب ظهوره في مباراة الأمس، كتب اليوم الإثنين، عبر حسابه على تطبيق "سناب شات": "سعيد بالعودة".

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هذا التعليق من شأنه أن يكيد منتقدي السعودية من الأوروبيين، الذي استغلوا الأزمة الأخيرة، لادعاء عدم سعادة بنزيما في المملكة ورغبته في الرحيل.

يذكر أن صاحب الـ36 عامًا شارك مع الاتحاد في الموسم الجاري في 21 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع خمسة آخرين.

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