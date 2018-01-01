النتائج المباشرة
الانتقالات

كيتا يطالب إنتر بضمه بشكل دائم

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
الجناح السنغالي يؤكد عشقه لإنتر واعتباره صامويل إيتو مثله الأعلى في كرة القدم

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

حث الجناح السنغالي كيتا بالدي، نادي إنتر الإيطالي بالتوقيع معه بشكل نهائي، وتحويل إعارته إلى صفقة شراء دائم.

كيتا انضم للنيراتزوري قادماً من موناكو الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

الدولي السنغالي لديه شرطاً في عقد إعارته يتيح لإنتر التعاقد معه نهائياً بـ30 مليون يورو.

اختيارات المحررين

قلق في برشلونة حول إصابة أومتيتي

وقال اللاعب عن تجربته في إنتر:"تخيلت دائماً اللعب لنادي كبير وهذا ما وجدته هنا".

وأضاف:"تابعت مباريات ثنائي ميلان في سن صغير جداً، وكنت معجباً بالثلاثي زلاتان إبراهيموفيتش، أوبافيمي مارتينز وأدريانو".

وتابع:"لعبت بإنتر في البلاي ستيشن ومثلي الأعلى كان صامويل إيتو، لذلك أنا فخور بالتواجد هنا".

رابيو لم يُبعد أنظار البارسا عن دي يونج

واستكمل:"لم أظهر بكامل قدراتي حتى الآن، لقد رأيتم فقط 60 أو 70% حتى الآن، إنتر عليهم التعاقد معي وستكون صفقة رابحة لهم لتحمسي لمساعدة الفريق".

يُذكر أن كيتا سجل 3 أهداف وصنع هدفين في 20 مباراة بجميع البطولات حتى الآن.

الموضوع التالي:
ويا يُعلن رحيله عن باريس سان جيرمان
الموضوع التالي:
أليجري يوضح لماذا لن يلعب رونالدو أمام أتالانتا
الموضوع التالي:
نقل مباريات النصر والأهلي والشباب
الموضوع التالي:
تخوف في برشلونة من عودة نيمار!
الموضوع التالي:
سباليتي يشرح وضعية ناينجولان ويؤكد تعافي ميراندا
إغلاق