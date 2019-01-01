كيبا يعتذر للجميع، وتشيلسي يُعلن عقوبته

النادي أصدر بيانًا رسميًا بخصوص الحدث

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصدر تشيلسي مساء الإثنين بيانًا رسميًا تحدث خلاله الثنائي ماوريتسيو ساري وكيبا أريزابالايا عن أزمة مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وكان حارس المرمى المنضم هذا الموسم للبلوز قد رفض الخروج من الملعب في الدقيقة الأخيرة من المباراة لإتاحة الفرصة لمشاركة ويلي كاباييرو للعب ركلات الجزاء الترجيحية بقرار من المدرب ساري، وهو ما أثار غضب المدرب الإيطالي وجدلًا واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدث كيبا عقب المباراة موضحًا أنه لم يقصد عصيان المدرب بل إن ما حدث كان مجرد سوء تفاهم لأن ساري ظن أنه غير قادر على المواصلة نتيجة شعوره بإصابة ما، وأن هذا لم يكن حقيقة الأمر.

وقال اللاعب عبر بيان ناديه "كنت سعيدًا جدًا بخوض أول نهائي لي مع تشيلسي يوم أمس، وفخور جدًا بأداء الفريق. لقد فكرت كثيرًا بحادثة مباراة أمس، ورغم أنه كان مجرد سوء تفاهم، إلا أنني أخطأت في تعاملي مع الوضع".

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"أردت استغلال الوقت اليوم للاعتذار شخصيًا للمدرب وويلي وزملائي وللنادي، لقد فعلت هذا وأريد الآن تقديم نفس الاعتذار للجماهير. سأتعلم من تلك الحادثة وسأتقبل أي عقاب أو إيقاف يُقرره النادي".

من جانبه قال ساري "تحدثت مع كيبا عما حدث، كانت محادثة جيدة. ما حدث كان سوء تفاهم لكنه تفهم أنه ارتكب خطأً كبيرًا بطريقة رد فعله. لقد اعتذر لي ولزملائه وللنادي، والأمر يعود للنادي إن أراد عقابه طبقًا للقواعد والقوانين الموجودة، لكن بالنسبة لي فالقضية أغلقت".

أتم "أداء الفريق بشكل عام كان إيجابيًا جدًا، ومن المؤسف أن تلك الحادثة قد طغت على جهودنا خلال مباراة نهائية صعبة جدًا. الجميع يُركز الآن على المباراة القادمة، وعلينا جميعًا وضع ما حدث خلف ظهورنا".

وأعلن النادي في نهاية بيانه فرض غرامة مالية على كيبا تساوي راتبه الأسبوعي، وأنه سيتم التبرع بها لمؤسسة تشيلسي الخيرية.