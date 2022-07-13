كويلار عن صفقة النصر: إضافة كبيرة لنا!

نجم الهلال يشيد بصفقة النصر الجديدة

كشف الكولومبي جوستافو كويلار؛ لاعب وسط نادي الهلال، عن رأيه في صفقة انضمام مواطنه ديفيد أوسبينا إلى نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ماذا قال كويلار عن انضمام أوسبينا إلى النصر؟

لاعب الهلال قال خلال تصريحات لموقع "Win Sports" الكولومبي: "الدوري السعودي أصبح تنافسي للغاية، وانضمام أوسبينا يعتبر إضافة كبيرة لنا بالدوري".

جوستافو واصل: "انضمام أوسبينا إلى الدوري السعودي سيساهم كثيرًا، ليس فقط في نادي النصر، ولكن أيضًا في الدوري وسيجعله أكثر تنافسيًا".

وأعلن نادي النصر في الساعات الأولى من يوم أمس الثلاثاء، عن التعاقد مع أوسبينا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه نابولي الإيطالي.

جوستافو يتحدث عن موقفه من الهلال

وتحول كويلار للحديث عن ناديه الهلال، حيث قال: "الهلال فريق كبير في آسيا، وأتمنى الاستمرار معه من أجل التتويج بالبطولات والألقاب.

لاعب الوسط الكولومبي تابع: "أنا سعيد جدًا مع نادي الهلال، وأتمنى الاستمرار في صفوفه من أجل تحقيق البطولات، وأن أجعل اسم بلادي كولومبيا عاليًا في آسيا".

واختتم كويلار تصريحاته قائلًا: "عندما انتقلت من فلامنجو إلى الهلال، لم يكن القرار سهلًا على الإطلاق، ولكنني شعرت بأنه يجب عليّ اتخاذ قرار يضمن مستقبل عائلتي".

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