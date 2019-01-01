كويلار جهاز لقيادة وسط الهلال أمام الفيحاء

يلتقي الهلال على ملعبه ووسط جماهيره ملعب جامعة الملك سعود أمام نادي الفيحاء

ماجد جزر

تلقى نادي الهلال السعودي أنباءً سارة عقب وصول البطاقة الدولية للاعب الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الفريق الجديد.

وأصبح لاعب الوسط الكولومبي جاهزًا لقيادة وسط الفريق في مباراته المُقبلة أمام نادي الفيحاء، ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الهلال على ملعبه ووسط جماهيره ملعب جامعة الملك سعود أمام نادي الفيحاء يوم السبت المُقبل في الجولة الثالثة من دوري المحترفين.

وأصبحت مشاركة اللاعب الكولومبي لأول مرة مع الهلال رهن إشارة المدير الفني رزفان لوتشيسكو، والذي لم يُحدد موقف اللاعب.

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الهلال كان قد أعلن عن تعاقده رسميًا مع كويلار قادًما من فلامينجو البرازيلي قبل نهاية الميركاتو الصيفي، بعد مرحلة طويلة من المفاوضات.