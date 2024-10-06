بسبب تصرفات مصارع أيرلندي مع نجومه .. آرسنال يدرس تغيير بروتوكولاته الأمنية

ما حدث في ملعب الإمارات أثار غضب آرسنال

بعد فوز آرسنال على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، خاض المصارع الأيرلندي كونور ماكجريجور مباراة خفيفة مع بوكايو ساكا وديكلان رايس داخل ملعب الإمارات.

وأكدت صحيفة "The Times" أن آرسنال بدأ تحقيقًا داخليًا في كيفية دخول المصارع الأيرلندي إلى ملعب الإمارات.

وخلال أحد المقاطع، قال ساكا للملاكم الأيرلندي "كن حذرًا" خلال مبارزة خفيفة بينهما داخل ملعب الإمارات، وأضافت الصحيفة أن كونور دخل الملعب دون الحصول على إذن من النادي.

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واكتشف نادي آرسنال حصول المصارع وحاشيته على تذاكر VIP من خلال جهة خارجية تسمى 1 Access. وعلاوة على ذلك، كانت المباراة الخفيفة بين ساكا والمصارع هي الشيء الأكثر إثارة للقلق للمدرب ميكيل أرتيتا.

وتفكر إدارة آرسنال حاليًا في ترتيب يسمح للاعبين بالاختلاط بضيوف الشركات بعد المباريات، حيث كانوا حريصين على إبعاد أنفسهم عن علامة ماكجريجور التجارية، خاصة وأنه أدين بالاعتداء عام 2019 بالإضافة إلى حوادث أخرى.