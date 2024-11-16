كوندي: سأكون كاذبًا إن قلت إنني ما زلت أحب كرة القدم.. ولهذا ينتقدونني في برشلونة!

ماذا قال نجم البارسا؟

تحدث الفرنسي جول كوندي نجم برشلونة عن معاناته مع كرة القدم، وكذلك تجربته في عالم الموضة، الذي يرى أنه "أصبح الرجل الأبرز فيه".

وقال كوندي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في بعض الأحيان، لا يفهم الناس أن لدينا معايير وأهداف خاصة بنا في المباراة، أعرف أفضل من أي شخص ما أستطيع فعله في الملعب".

وأضاف: "عندما ألعب كظهير يتم انتقادي على أشياء ليست من نقاط قوتي، أفهم أنني غيرت مركزي وهذا يتطلب أشياء أخرى، أنا أعمل على ذلك".

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وأوضح: "ليس من الجيد خوض المباريات معتقدًا أنك جيد أو أن الأمر سيكون سهلًا، خاصة إذا كنت مدافعًا، تفقد التركيز وتكلف فريقك هدفًا في غضون عشر ثوانٍ".

وواصل: "الأمر صعب لأن لدي العديد من الاهتمامات، أريد أن تكون عائلتي في أمان، وأود أيضًا مساعدة الآخرين، لا أرى نفسي مدربًا، لكنني أجد العلاقة بين اللاعب والمدرب مثيرة للاهتمام للغاية، أن تكون مدربًا أمر معقد للغاية".

وختم: "سأكذب عليك إذا قلت إنني أحب كرة القدم كما كنت من قبل. كانت كرة القدم هي حياتي من قبل، أما الآن فهي عملي. عندما بدأت كانت حياتي خارج الملعب ثانوية".