نجم برشلونة يرفض "هجوم" جوندوجان.. ويبعث رسالة بشأن الكلاسيكو!

"نفوز كفريق ونخسر كفريق"

يبدو أن تداعيات خسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قد ضربت غرفة ملابس الفريق الكتالوني.

ورغم فوز البارسا خارج الديار (3-2) في موقعة الذهاب، وتقدم الفريق بهدف في مطلع مواجهة الإياب، إلا أن طرد رونالد أراوخو في الدقيقة 29 قلب الأمور رأسًا على عقب ليفوز الفريق الباريسي (4-1) ويتأهل لنصف النهائي.

وكان جوندوجان قد وجه انتقادات إلى زميله رونالد أراوخو: "من المستحيل العودة إذا تم طرد أحد لاعبيك، نشعر بخيبة أمل كبيرة، فقد كنا أفضل، في هذه اللحظات الحاسمة يجب ألا ترتكب خطأ، اترك الفرصة لحارس مرمانا ينقذنا أو حتى اقبل بالهدف، الطرد المبكر يقتلك، كان كل شيء في أيدينا ولكننا تركناه يهرب بأسهل طريقة".

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ويبدو أن تصريحات جوندوجان لم تعجب بعض لاعبي برشلونة، على غرار جوليس كوندي، الذي وجه رسالة غير مباشرة عبر حسابه على إنستجرام، حسبما أفادت صحيفة "ماركا".

وقال كوندي في رسالته: "خيبة أمل كبيرة لعدم التأهل إلى نصف النهائي عندما كان لدينا كل شيء للقيام بذلك، بالمناسبة نحن دائمًا نفوز كفريق ونخسر أيضًا كفريق. حان الوقت للتعافي والاستعداد للكلاسيكو يوم الأحد، شكرا على تشجيعكم".