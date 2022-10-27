كونتي ينفجر ويهين توتنهام: "الفار" كارثة.. هل يستطيعون فعل هذا أمام فريق كبير؟

المدرب الإيطالي لا يجد تفسيرًا لإلغاء هدف هاري كين

في الأنفاس الأخيرة من عمر مباراة توتنهام وسبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا، تم إلغاء هدف لأسطورة الفريق هاري كين كان كفيلًا بإرسال السبيرز إلى دور الـ 16، العودة لتفنية "الفار" جعلت الهدف يلغى بداعي وجود تسلل على كين، الأمر الذي لم يرق لكونتي الذي ثار بشكل واضح على الخط ليتم طرده من قبل حكم المباراة.

هل يستطيعون فعل ذلك أمام "فريق كبير؟"

كونتي انفجر عقب المباراة وقال في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "الكرة كانت أمام كين وهي هدف واضح، لا أفهم سر القاعدة التي تجعلنا لا نعلق على هذا القرار، "الفار" هذا محطِم، محطم للغاية، أتمنى أن أرى هذا الهدف يلغى ضد فريق كبير في أي ملعب آخر، إذا كانوا مستعدين لإلغاء هدف مثل هذا، أريد فعلًا أن أرى ذلك".

وأضاف: "كل من كانوا بالخارج اقتحموا الملعب بعد إلغاء الهدف، ولكنهم أعطوني البطاقة الحمراء لوحدي ربما لأنني الأكثر شهرة في الملعب!".

إلغاء هذا الهدف وانتهاء مباراة توتنهام وسبورتينج لشبونة بالتعادل 1-1 أطال انتظار السبيرز لحسم التأهل من المجموعة التي تشتمل على كل من مارسيليا الفرنسي وأينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويطمح كونتي للتعافي من هذه النتيجة حين يلاقي بورنموث السبت في الدوري الإنجليزي.