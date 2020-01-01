كونتي يكلف تشيلسي أكثر من 25 مليون يورو

معاناة تشيلسي المادية تتواصل مع مدربيه المقالين

ذكرت مصادر إنجليزية أن أنطونيو كونتي قد كلف خزائن تشيلسي 26.5 مليون يورو حصل عليهم هو وجهازه المعاون بعد إقالته.

وكان تشيلسي قد أقال كونتي عقب موسمه الثاني بسبب خلاف بينه وبين إدارة رومان أبراموفيتش، بعد موسمين فقط قضاهما كمدرب للبلوز.

وبينما كان عقد مدرب إنتر الحالي يمتد لـ 3 سنوات مع الفريق، قرر أبراموفيتش إقالته مما جعله يدفع له الشرط الجزائي الذي ينص عليه العقد.

وبحسب تقرير تشيلسي المالي العام الماضي والذي كشفت عنه شبكة سكاي سبورتس فإن تشيلسي قد دفع 26.5 مليون يورو إلى كونتي وجهازه المعاون.

وجاءت هذه التعويضات على خلفية قضية رفعها كونتي بعد إقالته للمطالبة بالحصول على مبلغ تعويضي بسبب رفض إدارة تشيلسي دفع الشرط الجزائي في البداية.

ويأتي ذلك في سلسلة من الإقالات المتتالية والتي كلفت خزائن تشيلسي أكثر من 90 مليون جنيه استرليني في الفترة ما بين 2004 وحتى الآن.

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يذكر أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش قد استحوذ على نادي تشيلسي عام 2004، ليبدأ فصل جديد في تاريخ النادي اللندني.