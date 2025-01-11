"أشعر بالصدمة" .. كونتي يعلن رحيل خفيتشا كفاراتسخيليا عن نابولي!

باريس يقترب من الجورجي

تحدث مدرب نابولي أنطونيو كونتي في المؤتمر الصحفي لمباراة ناديه ضد فيرونا لحساب الدوري الإيطالي وأعلن رحيل نجم الفريق خفيتشا كفاراتسخيليا بناء على طلبه الشخصي.

وتأتي تأكيدات كونتي عقب التقارير التي أكدت وجود مفاوضات من باريس سان جيرمان لضم الجناح الجورجي في يناير، وسط طلب نابولي مبلغاً يقارب 80 مليون يورو لبيع نجمه، ورفضه دخول ميلان شكرينيار في الصفقة.

وقال كونتي بالمؤتمر الصحفي السبت: "لا أخشى من الأسألة غير المريحة ولا أحب الكذب، سأتحدث وأرد، تم إخباري في الصيف أن هناك راحلين مثل زيلينسكي وأوسيمين وآخرون سيتم تأكيد بقائهم مع النادي مثل كفارا، لقد طلب أن يتم بيعه وليس لوحده".

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وأتبع: "كفارا طلب من النادي أن يتم بيعه، أشعر بإحباط كبير، عملت معه لستة أشهر وجعلته يشعر بأنه جزءاً من المشروع ولكن عدنا لنقطة البداية، الآن أشعر وأننا نأخذ خطوة للوراء، كفارا ليس متاحاً لمباراة فيرونا، نفقد لاعباً مهماً والأمر بيد النادي واللاعب ووكيله لحل الأمر".

ويتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي عقب انتهاء مرحلة الذهاب برصيد 44 نقطة، بفارق 3 عن أتالانتا الذي يملك مؤجلة، و4 عن إنتر صاحب مباراتين مؤجلتين، وساهم كفاراتسخيليا بشكل كبير في تصدر الترتيب بمساهمته في 8 أهداف ب17 مباراة لعبها هذا الموسم.