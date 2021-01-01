كونتي يعتذر عن إشارته الخارجة أمام يوفنتوس

كواليس ما حدث بين أنطونيو كونتي وأندريا أنييلي خلال مباراة يوفنتوس وإنتر

أبدى أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر، ندمه على ما فعله خلال مواجهة فريقه ضد يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا.

كونتي قام بإشارة خارجة غاضبة خلال اللقاء تجاه أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، ليخرج للاعتذار عنها في المؤتمر الصحفي لمباراة لاتسيو القادمة ببطولة الدوري.

وقال مدرب إنتر:"كنت مخطئًا بسبب هذه الإشارة بعد الاستفزاز والإهانة، كان يمكنني الرد بالإبهام أو التصفيق، الجميع شاهد وسمع ما حدث".

كونتي يثير الجدل

10 فبراير 2021

رد المدير الفني لنادي إنتر أنطونيو كونتي على تجاوز رئيس نادي يوفنتوس أندريا أنييلي في حقه خلال المباراة بين السيدة العجوز والنيراتزوري في نصف نهائي كأس إيطاليا.

وخيم التعادل السلبي دون أهداف على مواجهة الإياب للدور نصف النهائي من كأس إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر في مباراة أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أليانز ستاديوم.

وبذلك تأهل يوفنتوس للمباراة النهائية وفشل كونتي في تكرار الفوز على يوفنتوس كما فعل في الدوري المحلي والعودة من الخسارة ذهابًا ليفقد لقبه الثاني ويفشل تحقيق أول بطولة للنادي منذ 2011، ويتبقى له الدوري فقط.

والتقطت الجماهير أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس الذي كان حاضرًا مع إدرايي السيدة العجوز في المدرجات وهو يتفوه بعبارة "اخرس أيها الأحمق" ردًا على اعتراضات أنطونيو كونتي.

وحول ذلك قال المدير الفني للنيراتزوري: "ماذا حدث في نهاية المباراة؟ ليس لدي رغبة ولا حاجة للتعليق على أي شيء مما حدث، أعتقد أنه في كل شيء يجب أن يكون هناك احترام وكفى".

وأضاف: "في 180 دقيقة شاهدنا فريقين يتقاتلان حتى النهاية، دفعنا ثمن بعض الأخطاء التي ارتكبت في مباراة الذهاب، حاولنا قلب النتيجة، لكننا لم ننجح، في ذلك، سنتعلم من الأخطاء."

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يذكر أن رحيل أنطونيو كونتي عن يوفنتوس في 2014 بعد خلاف مع إدارة أندريا أنييلي قد خلق حاجزًا بين المدير الفني الإيطالي وبين الجميع في السيدة العجوز، الأمر الذي زاد بعد توليه تدريب إنتر.