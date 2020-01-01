“كونتي يدمر حكيمي وسيُذبح لو خسر الدوري الإيطالي”

هجوم ضارٍ..

لم يتردد أنطونيو كاسانو، أسطورة الكرة الإيطالية، في الانضمام إلى قافلة مهاجمي أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر، واعتبر أنه يُدمر أشرف حكيمي وأن أي خيار غير الفوز بالكالتشيو سيعني طرده على الفور.

الانتقادات تأتي على خلفية الخروج من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات بعد الفشل في الفوز على شاختار بسان سيرو والاكتفاء بالتعادل السلبي في الجولة الأخيرة، لينطلق الجميع في تحميل كونتي مسؤولية الهزيمة.

إدارة إنتر وفرت كل الخيارات التي طلبها كونتي في الصيف وفي مقدمتها أشرف حكيمي، لكن للعام الثاني على التوالي يفشل أوروبيًا، وهذه المرة بصورة أسوأ بمراحل من العام الماضي.

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كاسانو بدوره تحدث عن حكيمي على وجه التحديد ومدى تأثره بكونتي، فقال "لقد سجل بعض الأهداف، ولكنه بالنسبة لي من الواضح أنه مرتبك، لأنه لاعب يحب أن يُطلق سراحه".

كما أضاف "العب كما شئت بثلاثة أو أربعة في الدفاع، ولكن عليك أن تجعله حرًا ينطلق إلى الأمام!".

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وتابع منتقدًا كونتي "في الست مباريات بدوري الأبطال كانت إنتر سيئًا للغاية بدون أدنى فكرة، في إيطاليا يمكنك اللعب بلوكاكو حيث لا يقارعه أحد بدنيًا، لكن في دوري الأبطال تحتاج إلى الجودة".

"كريستيان إريكسن فعل أكثر من نيكولو باريلا وروبرتو جاليارديني في خمس دقائق. فشل إنتر."

وأخذ كاسانو في الهجوم على تخفيض كونتي لقيمة اللاعبين، فقال "لقد ذبح سكرينار! لقد كان من أكثر اللاعبين المطلوبين في أوروبا قبله، لقد ذبح أيضًا دييجو جودين وعامله بشكل سيئ للغاية".

وأتم "إذا غادر إريكسن في يناير فسيقيم كونتي حفلة من فرط السعادة! الفوز بالدوري ضرورة ملحة وإلا سيتحول الوضع لمذبحة وسيتغير كل شيء".

الجدير بالذكر أن إنتر حاليًا يحتل المرتبة الثانية في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 21 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن الجار المتصدر ميلان.