النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

كونتي يحضر نهائي دوري الأبطال برفقة رئيس إنتر

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
الإعلان الرسمي الأسبوع المقبل
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

في مزيد من التأكيدات حول توقيعه مع النيراتزوري، كشفت تقارير صحفية إيطالية أن أنطونيو كونتي، المدرب الإيطالي، سيحضر نهائي دوري الأبطال الأسبوع المقبل رفقة ستيفان زهانج، رئيس النادي.

وسائل الإعلام كافة أجمعت أن الاتفاق بين الطرفين قد حُسم وأن الإعلان الرسمي عن تولي كونتي تدريب إنتر سيكون خلال الأيام المقبلة.

وذكرت "كوريري" أن كونتي سيصل ميلانو الأربعاء ويجتمع مع إدارة النادي لتوقيع العقود ووضع خطة البرنامج الاستعدادي للموسم المقبل.

اختيارات المحررين

وأضاف التقرير أن كونتي سيتجه الجمعة إلى مدريد رفقة الرئيس زهانج لحضور نهائي الأبطال مساء السبت بين ليفربول وتوتنهام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

بوتشيتينو: سأبكي لأسبوع لو توتنهام حقق دوري الأبطال

إنتر يدرس تفعيل الشرط الجزائي بعقد بيلجريني

وتحدث التقرير أن إنتر يبحث الآن عن الطريقة التي سيتمكن بها من تقليص حجم التعويضات التي سيدفعها لمدربه الحالي لوشيانو سباليتي جراء الاستغناء عن خدماته.

وبحسب الصحيفة، فإقالة سباليتي وجهازه الفني ستكلف النيراتزوري مبلغاً في حدود 25 مليون يورو، وذلك بسبب ارتباطه بعقد حتى 2021.

إنتر يلعب مساء اليوم، الأحد، مع إمبولي بالجولة الختامية للدوري الإيطالي، والانتصار يضمن له التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

إغلاق