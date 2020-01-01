كونتي يُجن جنونه ويسب كابيلو ومقدمة الستوديو عقب خسارة إنتر

المدرب رفض تحمل المسؤولية عن وداع أوروبا

دخل مدرب إنتر أنطونيو كونتي في مشادة قوية مع قناة "سكاي" والطاقم الخاص بها أثناء الحوار بعد تعادل الفريق مع شاختار ووداعه لدوري أبطال أوروبا.

إنتر تعادل سلباً مع شاختار الأربعاء في ميلانو ليتذيل المجموعة للمرة الأولى في تاريخه ويفشل حتى في العبور للدوري الأوروبي.

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ووجهت أنا دي بيلو، مقدمة الستوديو وزوجة ليوناردو المدير الرياضي لبي إس جي، سؤالاً لكونتي حول كيف يتعادل إنتر سلباً مرتين مع شاختار الذي فاز عليه 5-0 في أغسطس ليرد قائلاً: "فكري قبل أن تسألي".

وأضاف: "خسروا 5-0 ولذلك غيروا طريقة اللعب من أجل القضاء على خطورتنا"، ليسأله فابيو كابيلو عن خطته البديلة، فيرد كونتي: "نملك خطة احتياطية ولكن لن أقولها هنا حتى لا تُكتشف، أنتم تجلسون وتكتفون بالانتقادات، لا أحد يحمي إنتر".

كابيلو قال إن خطط لعب إنتر قديمة وتعتمد على سرعة روميلو لوكاكو وأن الفريق يفتقد للروح، فرد كونتي: "تملكون آرائكم ولكن لا أتفق مع أي منها، الفريق أعطى كل شيء والتحكيم ظلمنا في عدة حالات كانت لتغير الكثير".

وأكمل: "القول بأن الفريق لا يملك الإرادة؟ لن أرد على ذلك، التغييرات؟ وضعت أليكسيس لعشرين دقيقة وأردت اللعب بمهاجم إضافي، وإريكسن دخل عندما أُجهد لاوتارو، لم تكن متأخرة".

وختم: "يجب تقييم الوضع والخروج، هناك حزن وندم، ولكن لا يمكن تقييم الوضع ونحن في تلك الحالة أبداً بعد الخروج مباشرة".

وفاز إنتر بلقاء وحيد بمجموعته وتعادل في ثلاث مناسبات وخسر مرتين، ليجمع فقط ست نقاط ويودع من دور المجموعات للعام الثالث على التوالي.