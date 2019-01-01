كونتي يؤكد غياب لوكاكو أمام برشلونة

أنباء سيئة لمشجعي إنتر

أكد مدرب إنتر أنطونيو كونتي غياب مهاجمه روميلو لوكاكو عن رحلة كاتلونيا، بعد تعرضه لإصابة مفاجئة قبل التوجه إلى "كامب نو" لمواجهة برشلونة غدًا الأربعاء في قمة الجولة الثانية لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

ويمثل غياب المهاجم البلجيكي ضربة موجعة لمدرب تشيلسي ومنتخب إيطاليا الأسبق، خاصة بعد عروضه القوية مع الأفاعي منذ قدومه من مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الأخير.

وساهم لوكاكو في سلسلة الانتصارات المدوية التي حققها إنتر مع كونتي بجمع العلامة الكاملة في أول ست جولات في السيري آ، ليحتفظ أصحاب "جوسيبي مياتزا" بالصدارة بفارق نقطتين عن حامل اللقب في آخر ثماني سنوات يوفنتوس.

وقال كونتي في حديثه مع الصحفيين "لوكاكو ليس معنا، لقد عانى من مشكلة عضلية طفيفة على مستوى الفخذ، بعد 10 أيام واستمرار الشعور بالمشكلة جاءت الاختبارات سلبية، لكننا فضلنا عدم المخاطرة به، يجب أن نعتمد على شعوره في مثل هذه الحالات".

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في السياق ذاته، سُئل عما إذا كانت إصابة لوكاكو تمثل له وللفريق مصدر قلق قبل مواجهة يوفنتوس يوم الأحد المُقبل، أجاب ساخرًا "ليست مسيلة للدموع، على أي حال. نحن نشعر بالراحة الكافية وتركيزنا الآن منصبًا على مباراة برشلونة فقط".