كونتي: موقف سينسي غامض ولا أفكر في دوري الأبطال

أبرز تصريحات أنطونيو كونتي قبل مواجهة إنتر وتورينو

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر إن بحث المدرب بين أكثر من طريقة لعب من أجل الاستقرار على أنسبهم أمر يتم دائمًا من أجل الوصول إلى الطريقة الأنسب..

وتحدث كونتي في مؤتمره الصحفي الخاص بمواجهة إنتر أمام تورينو والتي ستقام مساء الغد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي..

وحول ذلك، قال كونتي إنه يشعر بقدرته على تقديم شيء مهم، ولديه الثقة في ذلك، نظرًا لأن بعض الأساتذة الجامعيين يستطيعون الحديث نظريًا ولكنهم لا يستطيعون نقل شغفهم، وهذا ما يوضح أهمية الشغف والتواصل بين المدرب واللاعبين.

وأضاف: "سينسي؟ ما زال موقفه معلقًا، لقد غاب عن التدريبات الأخيرة ويبدو أنه ما زال يشعر ببعض الانزعاجات، علينا الصبر ورؤية الأمور مرة أخرى، وإذا كان جاهزًا بالطبع سيتم استدعاؤه"

وتابع: "التفكير في دوري أبطال أوروبا ليس الآن، لدينا مباراة هامة أمام تورينو في الدوري وعلينا التركيز من أجل الفوز بها ومواصلة النتائج الإيجابية في المسابقة المحلية"

وأردف: "نحن نلعب كل مباراة على حدى، في الوقت الذي ستنتهي فيه مواجهة تورينو، سأنظر إلى المواجهة المقبلة سأجدها أمام سلافيا، حينها سأبدأ في التفكير في دوري الأبطال"

وحول لوكاكو ولاوتارو مارتينيز قال: "كلاهما يقدم عملًا رائعًا منذ بداية الموسم وهما أحد أهم المفاتيح الرئيسية التي تعكس ما وصلنا إليه من خطوات إيجابية حتى الآن"

وحول اللقاء ضد ماتزاري قال: "لدينا علاقة جيدة وأحترم تجربته وهو كذلك، لقد تنافسنا في إنجلترا وتحدثنا كثيرًا حينها وحمل حديثنا الكثير من الود، المباريات بيننا تكون ذات طابع خاص"

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يذكر أن أنطونيو كونتي قد واجه العديد من الانتقادات في إيطاليا وبشكل أكبر في إنجلترا بسبب اعتماده على طريقة اللعب 3/5/2 والتي يعتبرها البعض غير مناسبة لكرة القدم الحديثة.