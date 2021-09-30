كونتي: تشيلسي لا يعرف كيف يستخدم لوكاكو

تصريحات هامة للغاية من المدرب الإيطالي..

يؤمن المدير الفني السابق لإنتر، أنطونيو كونتي، أن تشيلسي حتى الآن لم يحسن استخدام روميلو لوكاكو، فيما طالب اللاعب بضرورة الاستمرار في التطور حتى آخر أيامه بالملاعب.

وانفجرت مواهب لوكاكو بصورة واضحة مع كونتي في إنتر، ويتمتع الثنائي بعلاقة أكثر من رائعة ساهمت على أرض الملعب في التتويج الأول للنيراتزوري بالدوري الإيطالي منذ عشر سنوات.

الصيف الماضي شهد رحيل كونتي عن إنتر وتبعه مغادرة لوكاكو إلى تشيلسي في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلى 115 مليون يورو، ولكن مع هذا، انتقد الإيطالي بصورة غير مباشرة توماس توخيل في طريقة استخدامه للبلجيكي.

ماذا قال كونتي عن لوكاكو؟

وفي حديث صحفي، قال كونتي عن لوكاكو في تشيلسي "أعتقد أنه لا يزال بمقدوره تقديم أداء أفضل، إنه الآن في مستوى عالٍ للغاية، لكن على اللاعب الاستمرار في التطور حتى آخر أيامه".

كما أضاف الإيطالي "خلال المباراة، هناك لحظات تحتاج فيها إلى إيقاظ لوكاكو، ولكن بخلاف ذلك فهو من أصعب المهاجمين الذين قد تلعب ضدهم، يمكن أن يُلحق بك الضرر بأي منطقة من الملعب".

وواصل "إذا كان لديك مهاجم مثل هذا، فأنت بحاجة إلى الاستفادة منه على أكمل وجه، ولا أظن حتى الآن أن تشيلسي قد اكتشف الكيفية المثالية لاستخدامه".

وأتم "إذا تمكن تشيلسي من استخدام لوكاكو بالصورة الصحيحة، فإنهم سيكونوا الفريق الأصعب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

ماذا قال كونتي عن عمله مع لوكاكو؟

أما عن تجربتهما سويًا، فقال كونتي "المدرب جيد إذا ما استطاع أن يطور لاعبيه، أعتقد أننا قمنا بعمل عظيم مع لوكاكو على مدار عامين في إنتر".

وتابع "إنه مهاجم استثنائي للغاية، يصنع الخطورة في منطقة الجزاء ويمتلك السرعة ومن الصعب الإمساك به".

واختتم كونتي حديثه "هذه الخصائص يمكنني رؤيتها أيضًا في إرلينج هالاند، كنت أتتبع لوكاكو منذ مدة طويلة وأردته في تشيلسي حتى عندما كان في وست بروميتش".

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