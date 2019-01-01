كونتي: مستوانا يزداد وشخصيتنا تكبر يومأ بعد يوم

إنتر يواصل النجاحات تحت قيادة كونتي استعداداً للموسم الجديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر، على أن مستوى فريقه يستمر في الارتفاع، وأن شخصية الفريق تكبر يوماً بعد يوم.

ونجح إنتر في الفوز على توتنهام، بركلات الترجيح في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم، بعد نهايتها في وقتها الأصلي بهدف لكل فريق.

وقال كونتي في تصريحات عقبت اللقاء: "أنا سعيد بالصورة التي ظهرنا بها اليوم أمام توتنهام خارج أرضنا، لقد تعاملنا مع أسلحتهم الرئيسية وهي الكثافة والقوة البدنية".

وواصل: "مباراة اليوم علامة أخرى، على أننا نتحسن ولدينا رغبة في هذا وشخصيتنا تكبر يوم بعد يوم، لقد هاجمنا أصحاب الأرض ولم نشعر بأي خوف".

وتابع: "أعمل على خلق عقلية جديدة، داخل الفريق، هذه المجموعة تريد العمل، وهذا هو الأكثر أهمية، نحن نعمل بشكل جيد على المستوى التكتيكي والبدني".

وأكمل: "نحن فقط في شهر أغسطس، ولكني أتمنى أن نستمر على العمل بهذه الطريقة".

جدير بالذكر أن إنتر يفتتح موسمه يوم 26 أغسطس الحالي، أمام ليتشي الصاعد حديثاً في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.